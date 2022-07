艾伯科技与四川省绵阳市涪城区人民政府订立「艾伯科技智能制造产业园项目」备忘录

香港, 2022年7月25日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司(「艾伯科技」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:2708.HK)欣然宣布,集团与四川省绵阳市涪城区人民政府(「涪城区人民政府」订立「艾伯科技智能制造产业园项目」备忘录。项目选址四川省绵阳市涪城区,总用地约900亩,预计总投资额高达人民币105亿元,产业园建成后将主要用作生产国产化信息技术应用创新(「信创」)相关产品。



四川省绵阳市涪城区是现时国内唯一科技城绵阳市的主城区、核心区,是绵阳市的经济、科教、文化、商贸、金融中心,在国家科技发展中拥有重要战略地位。近年,绵阳市涪城区先后荣获「中国投资潜力百强区」、「四川省县域经济发展强县」、「四川省服务业发展先进单位」、「绵阳市建设中国科技城和西部现代化强市先进集体」等多项殊荣。2021年全区实现地区生产总值人民币1,199亿元,荣登2021赛迪全国百强区第68位,2021赛迪全国投资百强区45位,居全省第3位。



为积极推动「艾伯科技智能制造产业园项目」落地绵阳市涪城区,涪城区人民政府高度重视,多次组织相关部门与艾伯科技及公司间接全资附属公司深圳市艾伯控股有限公司(「艾伯控股」)、深圳市艾伯信创科技有限公司(「艾伯信创科技」)洽谈,就项目选址、建设、商务条款等内容进行深入讨论,并就「艾伯科技智能制造产业园项目」相关事宜订立无法律约束力备忘录。备忘录内容不对任何一方构成具有法律约束力的义务,相关合作内容及权利义务以各方签订的具体合作协议约定为准。



艾伯科技智能制造产业园项目拟分三期投资,一期预计投资总额人民币15亿元,二期预计投资总额人民币20亿元,三期预计投资总额人民币70亿元。项目将加速推进国产化产品落地,一期建设约20万平方米厂房及配套,项目一期满产后年产国产化笔记本计算机、一体化计算机、高集成度台式计算机、云终端等信创终端产品250万台;项目二期建设高端信创产业园;项目三期建设5G设备、储能设备产业园项目等。



此项目预期为集团创造庞大收益。项目一期满产后,计划实现年产值人民币约100亿元,计划实现年缴纳增值税和企业所得税人民币约2.8亿元。项目二期满产后,计划实现年产值人民币约100亿元,计划实现年缴纳增值税和企业所得税约人民币2.8亿元。项目三期满产后,计划实现年产值人民币约300亿元,计划实现年缴纳增值税和企业所得税人民币约8亿元。



艾伯科技主席兼执行董事黎子明先生表示:「今次集团与涪城区人民政府订立『艾伯科技智能制造产业园项目』备忘录,是集团首次与政府合作展开产业园项目,亦标志着由集团设计开发的国产化产品获得了政府和市场的广泛认可,是集团自2020年进军信创产业以来的一大重要里程碑。我们深信,艾伯科技智能制造产业园项目将有助集团继续大力推动国产化信创产业发展和产品研发,加速推进产品落地,有助集团积极把握市场缺口和前所未有的市场机遇。展望未来,集团将敏锐捕捉到信创产业的发展机遇,适时优化战略布局,并乘『十四五』政策和国产替代潮之东风,大力布局信创业务。未来,我们将继续走在行业先端,在信创业务上寻求突破,致力为投资者及股东缔造长远而稳定的回报。」



艾伯科技股份有限公司(股份代号:2708.HK)是行业领先的产业数字化解决方案企业,专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案,业务主要分为四个类型,包括(i)智能终端产品销售;(ii)系统集成;(iii)软件开发;及(iv)系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年,客户来自中国公营及私营界别,如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。



