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来源 EC Healthcare 医思健康料2023财年第一季度录得销售额不少于8.6亿港元 同比升不少于17% 业务展现良好动能 大陆拓展稳步推进

香港, 2022年7月25日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团预计2022年4月至6月期间（「季内」）录得不少于8.6亿港元的销售额，同比上升不少于17%。



为满足中国内地对集团提供美学医疗及美容养生服务的殷切需求，集团已于2022年7月于深圳新开设两个服务点，新租用楼面面积约12,400平方呎。集团于中国内地的服务点总数增加至18个。



受益于市场对集团提供的医疗服务的需求维持强劲，及香港第五波影响的逐步消退，季内本地整体市场情绪稳步回暖，零售业全面复苏。董事会预计，季内集团录得不少于8.6亿港元的整体销售额，同比升不少于17%，与2020年同期相比上涨不少于80%；季内医疗服务销售额同比增长不少于29%，与2020年同期相比上涨不少于158%；季内中国内地诊所以及服务中心之销售额较去年同期微跌不多于6%，及较2020年同期升不少于29%。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「展望未来，集团对业务表现维持信心。有鉴现时疫情影响逐步消退，香港市民的群体免疫水平有所提高且健康管理意识提升。预计未来经营环境将总体维持稳定，市民对医疗服务的需求将维持增长。集团作为香港领先的医疗服务供应商，将继续通过内生增长及并购双策略并行，通过资讯科技，品牌和服务的投入来强化闭环生态系统，进一步进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科，新医疗中心及进汇医务中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



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