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来源 CITIC Telecom CPC 凭借智能创新优势于上半年荣获多个重要奖项 中信国际电讯CPC尽显专业人才、创新产品及全球化实力

香港, 2022年7月18日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯 」/「集团」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）一直追求卓越，坚持以“创新不断”的服务理念，协助不同客户及行业数码化发展，多年来备受各界肯定及嘉许。 公司凭借其数智化能力及创新服务，在上半年荣获多项殊荣，彰显其发展专业化、服务全球化、客户高端化、协同生态化的优势，矢志为客户提供世界级企业创新解决方案。

世界权威电讯联盟Carrier Community主办的全球通讯奬 CC-Global Awards 2022最佳创新增值服务商大奬

世界权威电讯联盟Carrier Community主办的全球通讯奬 CC-Global Awards 2022最佳创新增值服务商大奬

「第三届阿里云磐久智维算法大赛」荣获全场总亚军

「山东省第三届数据应用创新创业大赛」省级主赛场“行人重识别以及追踪”赛题中荣获决赛二等奖

「SD-WAN Ready 2.0」证书

中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「获得多项服务认证和创新科技奖项是对我们的一大肯定，也是对团队努力的认同。『创新‧不断』是我们一直秉持的理念。我们的数码策略十分明确，除了在技术层面不断创新和自我超越，加速产品和服务智能化发展。更拥抱『以人为本』的核心价值，重视人才及客户体验，投放更多资源培训人才，建设专业团队。我们深信要有专业人才，专业能力，才能实践以智慧思维推动智能创新，才能与伙伴携手，推进更多创新服务与千行百业的智慧升级，共创繁荣生态。」



中信国际电讯CPC于上半年荣获多个重要且具权威性奖项及认证，其中包括：



-- 电信联盟Carrier Community主办的「CC-Global Awards 2022国际专业大奖」荣获 「最佳创新增值服务商」大奬

-- 「第三届阿里云磐久智维算法大赛」天池大赛荣获全场总亚军

-- 山东省大数据局主办的「山东省第三届数据应用创新创业大赛」省级主赛场“行人重识别以及追踪”赛题中荣获决赛二等奖

-- 获中国通信标准化协会算网融合产业及标准推进委员会授予「SD-WAN Ready 2.0」证书, SD-WAN基础服务 及 SD-WAN增值服务双双通过行业权威测试认证



智能创新获国际肯定



由世界权威电信联盟Carrier Community主办的全球通信奖「CC-Global Awards 2022」刚刚在6月于德国柏林举行，中信国际电讯CPC荣获Best Innovative Value Added Service Provider (最佳创新增值服务商)大奬。此奬项体现了国际电讯伙伴生态圈对中信国际电讯CPC创新能力的认可，不但确认了国际业务团队在创新服务和国际市场的专业能力，同时更进一步提升了中信国际电讯CPC国际品牌地位。



得奖项目为AI-AR千里眼，该服务结合人工智能 (AI)及扩增实境 (AR）技术，加上中信国际电讯CPC的算法能力及创新视觉技术，让前线人员及远程支援团队在跨地域的情况下，透过AR智能眼镜检视工作场景，达至无缝合作，服务更可应用于不同行业，并带来前所未有的价值及服务体验。



#Carrier Community (CC)成立于2008年，是世界电信伙伴生态圈的行业权威联盟。目前有超过8000名会员，代表来自120 多个国家的2300 多家营运商。其下Global Carrier Community Meeting (GCCM)是全球电信行业生态圈伙伴的旗舰级会议之一，在行业极具影响力。



优秀创新专业人才再创佳绩



-- 「第三届阿里云磐久智维算法大赛」天池大赛全场总亚军 - 是次比赛以“根因诊断”为赛题，针对超大规模服务器一旦出现规模性故障将带来巨大损失。参赛队伍需要通过关键日志分析，排查根因，将目标服务器归类到正确的故障类别，对症下药。赛事历时三个月，难度和挑战会不断升级。数据科学与创新团队以 “加油加油排名护卫队”参赛，团队凭借对赛题和技术的深入理解，运用创新思维及专业的智能算法能力，从21个国家和地区的1,758支队伍中脱颖而出，一举获得全场亚军，专家评审团从参赛团队的算法水平、创新能力以及现场应变能力等多个方面给予了高度的评价和认可。



-- 山东省大数据局主办的「山东省第三届数据应用创新创业大赛」省级主赛场“行人重识别以及追踪”赛题荣获决赛二等奖 - 是次赛题需要选手通过数据的采集与算法分析，训练模型，预测测试集中的行人身份，实现跨时间、跨区域、跨摄像头的行人身份识别。创新与研发团队利用先进算法配合机器学习、智能图像识别等创新技术，加强数据识别和周期性。内容紧扣监控视频在商业、安全防护、搜寻等领域的创新应用，定位出监控视频中的特定行人，这对于发展智慧小区具有重要的意义，亦肯定了团队大数据应用、算法算力及创新能力。



权威测试 专业认证



此外，中信国际电讯CPC的TrueCONNECT™ Hybrid, SD-WAN基础服务及SD-WAN増值服务双双通过协会的权威测试，并在今年4月获得中国通信标准化协会算网融合产业及标准推进委员会颁发的「SD-WAN Ready 2.0」认证，标志着服务质量达业内官方制定的高标准。认证更会推动我们不断创新、不断强化智慧云、网、安产品服务水平，确保为客户提供优质、专业的ICT服务。



持续创新、为数字经济建设



黄总补充说：「全球经济受疫情影响，感激团队的努力于上半年取得好成绩，夺得多个创新及国际奖项。中信国际电讯CPC一向以技术创新为发展动力，实施『ICT智赋（ICT-MiiND）』发展策略，运用各种创新技术，为客户创造更具智慧的IT服务管理平台，赋智「云‧网‧安」产品，在云网融合、讯息安全及行业应用赋予创新能力，把握数字经济新引擎带来的发展新机遇，以创新的产品、服务、模式及生态，积极投身数字经济建设，并紧贴客户需求，共同与客户应对数码化所带来的挑战。」



聚合新锐力量 推动创新发展



科技创新需要人才配合，中信国际电讯CPC积极广纳人才，包括大学管培生、电脑科技及数学专才，提供多元化培训，并鼓励员工参加多类型创新研发比赛，藉此与各行业精英交流经验，分享创新项目成果，增加市场与行业知识。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供货商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

电话 (852) 2170 7536

电邮 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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