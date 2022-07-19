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来源 TrialWire TrialWire(TM) 技术平台宣布基于成功的患者招募计划

阿德莱德，澳大利亚, 2022年7月18日 - (亚太商讯) - TrialWire(TM) 技术平台是由 Salesforce Health Cloud 提供支持的用于试验救援的最快、最安全的数字患者招募平台，今天宣布启动其基于成功的招募计划。



随着全球临床预算和投资资金的收紧，TrialWire 正在通过基于成功的患者招募解决方案来支持生物技术药物开发部门。



基于成功的计划旨在帮助管理预算，这意味着赞助商仅在某人实际参加研究时才付费。



此外，招聘可以在 24 小时内开始，因为该平台不受正常冗长的审批流程的约束。



基于成功的计划包括 TrialWire(TM) 技术平台的所有正常收益：

- 每位研究协调员都有专用的安全仪表板，他们可以在其中查看患者详细信息和医疗信息

- 每个站点有多个仪表板，因此所有研究协调员都可以看到实时进度

- 赞助商和 CRO 的仪表板，他们可以在其中查看去识别化的推荐状态信息

- 仪表板内的安全 SMS 系统可与患者进行即时通信——预约电话和筛查访问

- 自动化 AI 匹配和算法驱动的“查找和筛选”患者流程

- 研究协调员的每分钟指标显示在他们的网站上推荐、联系、筛选和注册的人数

- 赞助商和 CRO 的每分钟指标，显示研究中所有站点的推荐、联系、筛选和注册人数

- HIPAA 合规性和所有患者隐私安全

- 基于 Salesforce Health Cloud 构建

- 全球无限数量的站点

- 提供所有语言版本



超过 80% 的临床试验未能按时招募患者，30% 的研究机构无法达到招募目标 - 10% 的机构没有招募任何患者 - TrialWire(TM) 让赞助商及其 CRO 高枕无忧.



TrialWire(TM) 非常适合希望避免长期招聘延迟的申办者和 CRO。



在此处索取更多信息 https://trial-wire.com/contact/

在这里了解更多 https://www.trial-wire.com/



关于 TrialWire(TM) www.trial-wire.com



TrialWire(TM) 是一家私营技术公司，在临床试验患者招募领域拥有 25 年的经验。 TrialWire(TM) 正在解决药物开发领域最严重的问题，其近期估值为 2700 万美元。



它的使命是结束患者招募危机，延迟新疗法的开发，由于无法快速找到合适的人并在站点级别招募他们，导致制药公司每天花费数十亿美元。



TrialWire(TM) 平台是最安全的服务（由 Salesforce Health Cloud 提供支持），它使用先进的算法来找到可能适合平台上可用研究的合适在线人员。他们被邀请进入平台并通过 AI-Match 筛选器确定与研究的完全匹配——基于站点的或远程/虚拟的。无需注册帐户即可查找和申请研究。该平台从经批准的试验注册中心（如 ClinicalTrials.Gov）中提取研究数据。它使用先进的在线算法根据详细的人口统计和位置资料查找患者/试验匹配。



TrialWire(TM) 成功的关键在于它找到了积极在线的人，他们试图更多地了解他们的状况。它们可以在 2 分钟内连接到站点。这些人的保留率很高。与所有其他数字招聘公司不同，TrialWire(TM) 不会在研究完成后保留患者详细信息——没有数据库，因此没有潜在的隐私泄露。赞助商无需为将患者送往其他研究的数据库建设付费。



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部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

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