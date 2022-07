贝康医疗与海尔生物强强联合，构建辅助生殖低温保存解决方案

中国山东青岛, 2022年7月14日 - (亚太商讯) - 苏州贝康医疗股份有限公司(以下简称“贝康医疗”)与青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“海尔生物”)正式签署战略合作协议。双方将就辅助生殖低温冷冻领域开展合作研发,共同为辅助生殖行业提供低温保存解决方案,这也是继贝康医疗与海创母基金资本合作之后的又一次深度产业合作。海尔生物创始人刘占杰博士、海创千峰母基金总经理刘栋、贝康医疗创始人梁波博士等嘉宾共同出席了本次签约活动。

胚胎实验室、男科实验室和低温存储实验室是辅助生殖领域重要的组成部分,其中,低温冷冻技术作为实施辅助生殖过程中的一项不可或缺的重要技术,已被广泛应用于辅助生殖领域,为有需要的人群实现生育需求和生殖健康提供了保障和希望。2018年《冷冻胚胎保存时限的中国专家共识》指出:冻存胚胎尽可能在5年之内使用,拟再生育的夫妇最长保存和临床使用期限不要超过10年。这意味着目前辅助生殖中心需要长期投入大量的、逐年递增的存储资源,包括存储容器、存储空间和管理、维护工作等。随着不孕不育和高龄产妇人数的增加,生育力保存的需求缺口还在不断扩大,市场潜力巨大。



聚焦生育力保存,构建辅助生殖领域低温保存解决方案

海尔生物是青岛市首家登录科创板的企业,始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,全面推进物联网技术与低温存储技术的融合创新,将基于网络通讯和射频识别技术的物联网软、硬件与自主研发的低温存储产品相结合,使传统存储设备升级为物联网场景方案,以满足临床用血、疫苗接种、生物样本库应用等用户迭代需求,构建物联网科技生态。海尔生物率先打破国外垄断,自主研发掌握超低温制冷核心技术,成为全球唯一覆盖-196℃至8℃全温域的生物医疗低温存储设备服务商。



贝康医疗作为国内辅助生殖领域第一家IVD产业港交所上市公司,一直秉承“做创新产品”的理念,坚持走合规化研发、注册、报证的道路。早在2015年,贝康医疗便启动了胚胎智能存储设备和管理系统的研发,其自主研发的国产化智能液氮罐(BCT38)和超低温存储仪(BSG800A),为生育力保存的安全性和实验管理的科学性提供保障,预计分别在2022年和2023年获得注册证,其中,BCT38将成为国内首个获得二类医疗器械注册证的智能液氮罐产品。



此次战略合作,双方将综合各自的产品、渠道等资源优势,从市场推广、技术支持、合作研发、注册报证等方向,共同构建辅助生殖领域低温保存解决方案,推动生育力保存相关应用场景的全面拓展。以全新的资源共享模式赋能辅助生殖行业的发展,帮助好的产品和技术快速有效地进入临床应用,造福更多患者。



关于苏州贝康医疗股份有限公司



苏州贝康医疗股份有限公司是中国辅助生殖领域三代试管婴儿临床解决方案提供商,是辅助生殖领域第一家IVD产业上市公司(股票代码:2170.HK),致力于高通量测序技术在生育健康领域的产品研发和临床应用。贝康医疗一直秉承做“创新产品”的理念,坚持走研发、注册和销售的产业化道路,拥有覆盖胚胎检测、男科检测及生育力保存的产品管线。公司自主研发的PGT-A(植入前染色体非整倍体检测)试剂盒获得中国首个“创新医疗器械特别审批”绿色通道,是中国首个获得三类医疗器械注册证的三代试管检测产品,开启了中国辅助生殖领域基因检测试剂盒进入医疗器械监管的“有证时代”。





