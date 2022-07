Friday, 8 July 2022, 17:06 HKT/SGT Share: 玄武云正式登陆港交所:核心竞争优势明显 行业地位独占鳌头

香港, 2022年7月8日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道,近两年,在新冠疫情等因素的影响之下,企业数字化转型加速,作为企业数字化转型发展中的前沿技术,智慧CRM在我国的发展空间及增长潜力被普遍看好,越来越受企业青睐。



今日(07月08日),智慧CRM服务行业中的佼佼者——玄武云科技控股有限公司(以下简称「玄武云」)正式于港交所主板挂牌。是次IPO,玄武云的发行价为6.24港元,每手500股,募集资金净额约为1.84亿港元,最终公开发售获超额认购约42.13倍而触发回拨机制,国际配售超额认购约2.09倍,一手中签率为5.23%,招银国际担任独家保荐人。



公开资料显示,成立于2010年的玄武云,是智慧CRM服务行业的领导者,凭藉云和全触点通信、人工智能及数据智能能力,为客户提供综合智慧CRM服务,即CRM PaaS服务及CRM SaaS服务,覆盖客户全渠道及全生命周期。据弗若斯特沙利文报告,按收入计,玄武云是中国国内最大的智慧CRM服务供应商,市占率为13.8%。



深耕智慧CRM服务行业 坐拥优质庞大的客户群



玄武云的CRM PaaS服务精细化深耕各个模块,包括语音及文本验证码模块、通知文本及电话模块等,使客户能够以简单、高效和灵活的方式获取及使用满足其通信需求的通信能力,从而提升客户黏性,将其转化为实际收益。



同时,玄武云的CRM SaaS服务能够使客户通过涵盖产品展示、订单履行、全渠道营销等服务的后端平台数智化地管理其全生命周期的运作,可覆盖客户的全渠道。依托玄武云的销售云解决方案,客户能够通过线上、线下双渠道向其终端用户分销产品,从而优化用户体验,形成强大的核心竞争力。



凭藉强大的技术实力与全面的综合智慧CRM服务,玄武云获得了大量优质的客户群,覆盖快消品、金融、科技、媒体、TMT、公共事业实体及政企等多个行业。就快消品行业而言,于2021年,公司分别覆盖食品及饮料分部百强企业中的28家及24家以及日用品及白酒分部百强企业中的20家及10家。就金融行业而言,于2021年,公司分别覆盖了银行分部百强企业中的37家和138家受监管证券公司中的30家。就TMT行业而言,于2021年,公司分别覆盖了互联网及软件分部百强企业中的21家及15家。按中国智慧CRM服务市场2020年的收益计,在金融、TMT及政企行业,玄武云分别排名第一、第一及第三,公司的行业领先地位独占鳌头。



业绩稳健增长 加大研发投入提升核心竞争力



庞大优质的客户群,也给玄武云带来了营收上的持续增长。招股书显示,2018-2021年,玄武云的总收入分别约为人民币5.19亿元、6.00亿元、7.97亿元及9.92亿元,2018-2021年的复合年增长率为24.1%。于2021年,公司录得经调整后净利润3096.8万元,较2019年增长129.8%。



此外,为进一步增强公司核心竞争力,扩大竞争优势,玄武云不断加大研发投入。公司的研发团队由268人组成,占其员工总数的36.2%,为其持续发展构筑了强大竞争壁垒。



至于募集资金用途,玄武云表示:公司将募集资金主要用于改善cPaaS技术基础设施并加强公司在人工智能及数据智能方面的研发能力、增强及扩展公司的CRM SaaS服务、提高销售及营销能力的投资以及寻求战略投资及收购,以扩大和丰富公司现有的CRM SaaS服务,加强公司的技术和扩大公司的客户群。可以预期,随着募集资金的到位,公司的综合竞争实力有望得到进一步增强。



近年来,随着数字化、云通信设施的发展,越来越多企业意识到数智化建设的必要性,智慧CRM服务市场出现巨大增长。根据弗若斯特沙利文,智慧CRM服务市场的TAM由2017年的人民币251亿元增至2021年的人民币718亿元,复合年增长率为30.1%。未来智慧CRM服务市场的TAM预计于2026年将增至人民币2,800亿元,自2020年起的复合年增长率为31.3%,空间十分广阔。



在此背景下,智慧CRM解决方案将在未来的经济发展中扮演越来越重要的角色,将释放新的需求潜力。玄武云此番上市,有望凭藉独特的核心竞争力,高速发展的黄金赛道,充分发挥服务企业、赋能业务的价值,未来盈利水平将会进一步提高,长期增长潜力值得看好。





