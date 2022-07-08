Friday, 8 July 2022, 17:06 HKT/SGT Share: 玄武云正式登陆港交所：核心竞争优势明显 行业地位独占鳌头

香港, 2022年7月8日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道，近两年，在新冠疫情等因素的影响之下，企业数字化转型加速，作为企业数字化转型发展中的前沿技术，智慧CRM在我国的发展空间及增长潜力被普遍看好，越来越受企业青睐。



今日（07月08日），智慧CRM服务行业中的佼佼者——玄武云科技控股有限公司（以下简称「玄武云」）正式于港交所主板挂牌。是次IPO，玄武云的发行价为6.24港元，每手500股，募集资金净额约为1.84亿港元，最终公开发售获超额认购约42.13倍而触发回拨机制，国际配售超额认购约2.09倍，一手中签率为5.23%，招银国际担任独家保荐人。



公开资料显示，成立于2010年的玄武云，是智慧CRM服务行业的领导者，凭藉云和全触点通信、人工智能及数据智能能力，为客户提供综合智慧CRM服务，即CRM PaaS服务及CRM SaaS服务，覆盖客户全渠道及全生命周期。据弗若斯特沙利文报告，按收入计，玄武云是中国国内最大的智慧CRM服务供应商，市占率为13.8%。



深耕智慧CRM服务行业 坐拥优质庞大的客户群



玄武云的CRM PaaS服务精细化深耕各个模块，包括语音及文本验证码模块、通知文本及电话模块等，使客户能够以简单、高效和灵活的方式获取及使用满足其通信需求的通信能力，从而提升客户黏性，将其转化为实际收益。



同时，玄武云的CRM SaaS服务能够使客户通过涵盖产品展示、订单履行、全渠道营销等服务的后端平台数智化地管理其全生命周期的运作，可覆盖客户的全渠道。依托玄武云的销售云解决方案，客户能够通过线上、线下双渠道向其终端用户分销产品，从而优化用户体验，形成强大的核心竞争力。



凭藉强大的技术实力与全面的综合智慧CRM服务，玄武云获得了大量优质的客户群，覆盖快消品、金融、科技、媒体、TMT、公共事业实体及政企等多个行业。就快消品行业而言，于2021年，公司分别覆盖食品及饮料分部百强企业中的28家及24家以及日用品及白酒分部百强企业中的20家及10家。就金融行业而言，于2021年，公司分别覆盖了银行分部百强企业中的37家和138家受监管证券公司中的30家。就TMT行业而言，于2021年，公司分别覆盖了互联网及软件分部百强企业中的21家及15家。按中国智慧CRM服务市场2020年的收益计，在金融、TMT及政企行业，玄武云分别排名第一、第一及第三，公司的行业领先地位独占鳌头。



业绩稳健增长 加大研发投入提升核心竞争力



庞大优质的客户群，也给玄武云带来了营收上的持续增长。招股书显示，2018-2021年，玄武云的总收入分别约为人民币5.19亿元、6.00亿元、7.97亿元及9.92亿元，2018-2021年的复合年增长率为24.1%。于2021年，公司录得经调整后净利润3096.8万元，较2019年增长129.8%。



此外，为进一步增强公司核心竞争力，扩大竞争优势，玄武云不断加大研发投入。公司的研发团队由268人组成，占其员工总数的36.2%，为其持续发展构筑了强大竞争壁垒。



至于募集资金用途，玄武云表示：公司将募集资金主要用于改善cPaaS技术基础设施并加强公司在人工智能及数据智能方面的研发能力、增强及扩展公司的CRM SaaS服务、提高销售及营销能力的投资以及寻求战略投资及收购，以扩大和丰富公司现有的CRM SaaS服务，加强公司的技术和扩大公司的客户群。可以预期，随着募集资金的到位，公司的综合竞争实力有望得到进一步增强。



近年来，随着数字化、云通信设施的发展，越来越多企业意识到数智化建设的必要性，智慧CRM服务市场出现巨大增长。根据弗若斯特沙利文，智慧CRM服务市场的TAM由2017年的人民币251亿元增至2021年的人民币718亿元，复合年增长率为30.1%。未来智慧CRM服务市场的TAM预计于2026年将增至人民币2,800亿元，自2020年起的复合年增长率为31.3%，空间十分广阔。



在此背景下，智慧CRM解决方案将在未来的经济发展中扮演越来越重要的角色，将释放新的需求潜力。玄武云此番上市，有望凭藉独特的核心竞争力，高速发展的黄金赛道，充分发挥服务企业、赋能业务的价值，未来盈利水平将会进一步提高，长期增长潜力值得看好。





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