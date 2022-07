Wednesday, 6 July 2022, 16:12 HKT/SGT Share: 跑步迈进「A+H」时代 天齐锂业深耕黄金赛道筑牢价值护城河

香港, 2022年7月6日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道,随着我国对清洁能源和「双碳」目标的重视,新能源汽车和储能需求迎来强劲增长,带动电池产业链的快速发展,产业链上游的金属锂由以前的「工业味精」变为如今的「白色石油」,行业佼佼者也在资本市场大展拳脚。据悉,天齐锂业股份有限公司(09696.HK)于今日(7月6日)完成招股,并拟于7月13日正式挂牌交易,加速迈进「A+H」时代,有望成为新能源发展赛道的细分产业领军者。



天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商,此前已于2010年8月于深圳证券交易所上市。公司于澳大利亚拥有及开采锂矿产,并于中国生产锂化合物及衍生物。根据伍德麦肯兹报告,2021年,按锂产生的收入计,公司排名第三;按产量计,公司为全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商,市场份额分别为7%及12%,亦是全球第二大电池级碳酸锂供货商和全球十大电池级氢氧化锂供货商之一。



锂资源储备充足 客户群体稳定优质



天齐锂业是世界上少数几个同时布局高质量硬岩锂矿和锂卤水矿的企业之一。凭借庞大优质的上游锂资源,公司可为锂化合物生产提供充足、稳定的原材料。



通过泰利森的锂矿开采权,公司可使用格林布什矿场,就2021年的产量及储量计,格林布什矿场拥有全球最大的硬岩锂矿,也是成本最低的大型锂矿。目前,该矿场的剩余矿山寿命约为21年,可在整个行业生命周期支持公司现有和未来的生产工厂,从而延续天齐锂业竞争优势,支持客户业务发展。



此外,截至天齐锂业招股书披露的最后实际可行日期,天齐锂业持有全球最大的卤水锂化合物生产商SQM的22.78%股权,是其第二大股东。通过对SQM持股,公司在战略上获得了世界上最大的卤水制锂储地——阿塔卡马盐湖的资源。对SQM的投资,也让天齐锂业在持有硬岩锂矿资源的基础上,增加了对SQM世界一流的卤水资源的布局,巩固了其行业地位,并产生稳定且具吸引力的长期财务回报。



凭借在锂行业已拥有逾20年的行业经验,天齐锂业已通过销售队伍的努力和销售覆盖范围的扩张,与全球和中国许多锂终端用户建立了长期关系,主要拥有包括全球顶级电池制造商、电池材料生产商、跨国电子公司和玻璃生产商在内的稳定优质客户群。目前,公司产品已供应给世界五大大型锂离子电池制造商中的三家制造商,以及世界十大正极材料制造商中的六家,未来成长更具确定性。



技术优势突出 业绩步入正轨



在拥有丰富锂资源储备的同时,如何提高产品质量及成本效率成为了天齐锂业巩固客群、提升利润的关键一环。为此,公司开发出了一系列创新的生产技术并安装先进的设备以优化生产工艺。目前,天齐锂业技术中心被认定为「国家企业技术中心」,共拥有166项授权专利,包括84项中国发明专利及4项海外发明专利、11项设计专利及67项实用新型专利。



得益于此,天齐锂业业绩获得显著提升。招股书披露,公司收益由截至2021年3月31日止三个月的约人民币9.00亿元大幅增至截至2022年3月31日止三个月的约人民币52.13亿元,现金流充沛;截至2021年12月31日止年度,公司毛利同比大幅增长253.3%至约46.88亿元;毛利率达61.7%,其中锂化合物及衍生物销售业务的毛利率为61.5%,锂精矿销售业务的毛利率为62.0%。



近年来,储能的能量需求持续上升且增速加快,预计未来全球电化学储能的能量需求将继续保持增长,锂离子电池或将成为储能电池的主流方向。天齐锂业有能力充分把握全球新能源革命的机遇,通过拓宽业务布局、扩充产能和提升国际品牌知名度,巩固其竞争优势。对港股投资者来说,天齐锂业无疑是极具吸引力的投资目标,未来发展值得期待。





