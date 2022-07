Tuesday, 5 July 2022, 10:04 HKT/SGT Share: 兴业银行成功发行全市场首单科创债权融资计划

香港, 2022年7月5日 - (亚太商讯) - 近日,由兴业银行独家主承销的云南省建设投资控股集团有限公司债权融资计划成功发行,发行规模10亿元,成为全市场首单科创债权融资计划。



科创债权融资计划是北京金融资产交易所推出的服科创企业发展的创新产品。企业发行主体类科创债权融资计划,需至少具备一项经有关部门认定的科技创新称号,包括但不限于国家企业技术中心、高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”、技术创新示范企业或智能制造示范工厂等。



本笔科创债权融资计划发行人云南建投集团拥有国家企业技术中心称号,现有省部级以上创新平台38个,获得中国土木工程詹天佑奖1项;获批住建部华夏奖2项,省科技进步奖31项、行业科技奖58项等多项科技创新奖项、专利。



近年来,兴业银行充分发挥“商行+投行”优势,建立健全适用科创企业的产品服务体系,创新推出“技术流”授信评价体系,并于近期发行市场首批科创票据。截至5月末,通过“技术流”评价体系累计投放资金余额726亿元。





