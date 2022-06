Thursday, 30 June 2022, 13:58 HKT/SGT Share: 金力永磁荣获稀土永磁行业全球首张SGS PAS 2060碳中和达成宣告核证证书 致力实现以稀土创造美好生活 助力中国及世界各地迈向碳中和

香港, 2022年6月30日 - (亚太商讯) - 2022年6月30日中国领先的高性能稀土永磁材料生产商江西金力永磁科技股份有限公司(「金力永磁」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」;深交所股票代码︰300748/港交所股票代号:6680 )欣然宣布,公司荣获稀土永磁行业全球首张由国际公认的测试、检验和认证机构SGS颁发的PAS 2060碳中和达成宣告核证证书。(「证书」)。双方于今日在赣州锦江国际酒店举行证书发布会,江西省赣州市人民政府副市长陈水连先生、SGS知识与管理服务事业群南区和中西区总监张秋妹女士、金力永磁董事长兼总经理蔡报贵先生等共同出席颁证仪式。

金力永磁董事长兼总经理蔡报贵先生致欢迎辞。

金力永磁董事长兼总经理蔡报贵先生及SGS知识与管理服务事业群南区和中西区总监 张秋妹女士进行颁证仪式。

PAS 2060是国际公认的碳中和标准,要求企业在量化温室气体排放的基础上努力节排,实现低碳生产模式。就无法减省的碳排放量,PAS 2060亦鼓励企业自愿采取补偿和抵消方式实现碳中和。此次金力永磁荣获PAS 2060碳中和达成宣告核证证书,足证公司在「碳中和」方面所作出的努力已获国际权威机构的高度认可。公司已根据ISO 14064标准建立和实施对碳排放源的系统管理和盘查,并向SGS专业的审核团队展示出公司已达成认证范围内产品和服务所承诺的要求,以及具备组织方针目标的系统能力。同时,金力永磁亦承诺在实施减排方案的基础上,通过采取相关有效方式全部抵消剩余的碳排放。



自成立以来,金力永磁一直致力践行绿色发展的理念,积极履行企业责任。公司通过向多家龙头企业提供稀土永磁材料,共同助力中国及世界各地实现碳中和目标。于2021年,公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约124万辆,每年助力减少碳排放量约256万吨;节能变频空调磁钢产品销售量可装配空调压缩机约4,850万台,每年助力减少碳排放量约1,755万吨;风电磁钢产品销售量可装配风力发电机的装机容量约8.65GW,每年助力减少碳排放量约 1,433万吨。综合上述三大关键下游领域,2021年金力永磁实现助力碳减排合共约3,444万吨。



此外,金力永磁亦通过技术创新、精益生产、管理节能、工艺节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种节能方式减少自身碳排放。公司已与金风科技(002202.SZ; 02208.HK)合作开展绿色电力计划。公司亦公布了与华润电力(836.HK)设立在北方地区的管理公司华润电力投资有限公司北方分公司签订《战略合作框架协议》,以新能源项目开发建设为基础,于多个项目展开合作,包括保障性并网集中式新能源项目、工业园区可再生能源替代项目、火电灵活性改造配套新能源项目、分布式风电项目和永磁电机改造项目,继续以绿色电力推动了公司的低碳生产。



展望未来,金力永磁已制定明确的减排目标,将通过增加绿色能源的使用并加强对原材料的回收利用,未来预计实现每年平均减少5%至10%的单位排放或能耗。在「成为世界稀土永磁行业领军企业」愿景的引领下,公司将继续加大产品创新及研发,进一步改善能源效率,大力开发和导入光伏电力,持续实现集团层面和产品层面的碳减排与碳中和,以切实行动真正实现「用稀土创造美好生活」的企业使命,助力中国及世界各地迈向碳中和。



关于江西金力永磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司(「金力永磁」或「公司」;港交所股票代号:6680 / 深交所股票代号︰300748) 为新能源和节能环保领域中增长迅速的全球领先高性能稀土永磁材料生产商。2020年按高性能稀土永磁材料产量计及按使用晶界渗透技术生产高性能稀土永磁材料计,公司均位列世界第一。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机、节能电梯、轨道交通等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。于2022年1月14日,公司在香港联交所成功发行H股,成为首家全球高性能稀土永磁材料行业「A+H」上市公司,同时成功募集42.41亿港元。



关于SGS

SGS 是国际公认的测试、检验、认证机构,在全球拥有超过93,000名员工,分布在2,600多个分支机构和实验室,具有全球性的服务网络。SGS长期位列福布斯全球2000强,并连续六年入选道琼斯可持续发展指数及第三年入选富时社会责任指数。SGS通标标准技术服务有限公司由SGS集团和隶属于国家市场监督管理总局系统的中国标准科技集团共同于1991年成立,现已在全国建成了90多个分支机构和200多间实验室,拥有15,000多名训练有素的专业人员。在中国,SGS的服务能力已全面覆盖到纺织品及鞋类、玩具及婴幼儿用品、家居及轻工产品 、电子电气、农产食品、生命科学、化妆品及个人护理、石油化工、矿产、环境、工业、交通和电子商务等多个行业的供应链上下游。







