Hypebeast Ltd. (0150.HK) 2022 财政年度收益及盈利能力创历年记录新高

香港, 2022年6月29日 - (亚太商讯) - Hypebeast Limited(股份代号:0150.HK)是一个结合现代文化与生活时尚、以及编辑自主之商业及新闻的首选平台。Hypebeast Limited 董事会公布集团截至 2022 年 3 月 31 日(2022 年财政年度)的业绩报告。



-- 收益由2021财政年度之674,200,000港元,增加221,400,000港元或 32.8%至2022财政年度之895,600,000港元。

-- 毛利率由2021财政年度之49.6% 增加至2022财政年度之61.3%,上升11.7个百分点。

-- 集团于2022财政年度之纯利达100,200,000港元,较2021财政年度增加 41.9%。 纯利率因此提升了0.7个百分点,由2021财政年度之10.5%增加至2022财政年度之11.2%。

-- 于2022财政年度,媒体分部已签署合约之总价值较先前年度增加31.7%。

-- 12个月之平均网站月度独立访客人 数(一个月内于Hypebeast、Hypebae及 Popbee平台上存取网页的用户人数)达16,400,000人次,较2021财政年度增加5.1%,而社交媒体关注总数(于所有第三方社交媒体平台(包括不限于Facebook、Instagram、Twitter)的关注总数)由2021年3月31日的26,100,000人次增加至2022年3月31日的32,400,000人次。



集团于2022财政年度之收益录强劲显著增长,收益及盈利能力更是历年最高。收益由2021财政年度之674,200,000港元,增加221,400,000港元或 32.8%至2022财政年度之895,600,000港元。毛利率由2021财政年度之49.6% 增加至2022财政年度之61.3%,上升11.7个百分点。 集团于2022财政年度之纯利达100,200,000港元,较2021财政年度增加 41.9%。纯利率因此提升了0.7个百分点,由2021财政年度之10.5%增加至2022财政年度之11.2%。



于2022财政年度,市场对集团媒体及代理服务的需求依然殷切,媒体分部已签署合约之总价值较先前年度增加31.7%。COVID-19疫情渐趋平复,疫情相关之限制逐步放寛,集团媒体分部之活动制作工作及线下推广活动更胜COVID-19疫情前及2019财政年度之水平。 集团预计这将增加及扩大媒体合约的数量及规模, 为媒体分部带来正面影响。



12个月之平均网站月度独立访客人数(一个月内于Hypebeast、Hypebae及 Popbee平台上存取网页的用户人数)达16,400,000人次,较2021财政年度增加5.1%,而社交媒体关注总数(于所有第三方社交媒体平台(包括不限 于Facebook、Instagram、Twitter)的关注总数)由2021年3月31日的26,100,000人次增加至2022年3月31日的32,400,000人次。集团旨在透过发展新编采业务吸引及触及更广泛之用户顾客群。例如: Hypegolf(专注于高尔夫球及生活时尚)、Hypeart(专注于艺术及艺术家)及 Hypemoon(专注于Web 3.0项目及技术)。集团将透过成立多个线下渠道及接触点,继续发掘相似的机会,以增加与新及现有用户与客户的交流。



位于香港中环之HBX实体零售店仍为有力的营销窗户及客户以线下形式参与Hypebeast在线生态的场所。此外,集团于美国的旗舰店已于2022年6月开幕(于随后的财政年度)、楼高七层的旗舰店汇聚于美国东岸办公室、美国纽约HBX旗舰店、Hypebeans咖啡店,以及活动场地。纽约旗舰店落成后,将有助我们凝聚庞大的北美客户群并加快其增长,更有助集中对电子商务及零售分部的营销策略。



Hypebeast执行董事、主席兼行政总裁马柏荣表示:



“我们在本财政年度之收入和盈利能力再次录得历史新高,充分反映在前所未有的COVID-19疫情之前和期间作出的战略已经得到回报。而2022财政年度的表现正正就是本集团在地理和策略上优越定位的最佳证明,相信亦可以继续捉紧进一步的增长机会。尽管现时还存在许多不确定性,但我们仍然雄心勃勃,专注于透过市场扩张和品类多样化,以及通过我们的电子商务平台和实体店,特别是新开张的HBX纽约旗舰店,提供全方位营销体验,建立和加强Hypebeast的各个业务表现。”



本年度财务摘要:



2022财政年度 千港元 2021财政年度 千港元



收益 895,632 674,212

毛利 549,313 334,127

毛利率 61.3% 49.6%

销售及营销开支 (160,391) (112,791)

行政及经营开支 (202,650) (125,005)

合并事项的专业费用 (30,185) -

EBITDA* 174,252 122,596

纯利 100,167 70,584

纯利率 11.2% 10.5%

每股盈利

- 基本(港仙) 4.88 3.47

- 摊薄(港仙) 4.87 3.45



*扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利(「EBITDA」)乃按除税前溢利加上利息开支、折旧、摊销开支计算。



欢迎浏览集团官方网页,细阅详尽的年度业绩报告。

https://hypebeast.ltd/investors



投资者查询:

investors@hypebeast.com



媒体查询:

media@hypebeast.com



纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话: (852) 2864 4834

电邮: vicky.lee@sprg.com.hk



陈嘉盈 电话: (852) 2864 4890

电邮: ivy.chan@sprg.com.hk



公司网址: https://www.sprg.asia/



关于 Hypebeast (股份代号:0150.HK)

Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流信息平台,以编辑为主导的角度提供不同内容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立于 2005 年,并于 2016 年正式成为上市公司。至今 Hypebeast 在北美、亚太地区以及欧洲等地拥有庞大的读者群。近年 Hypebeast 积极发展更多元化的业务,当中包括 Hypebeast 以及多个信息平台、网上商店HBX.com, 及创意制作公司 Hypemaker。更多信息请参阅 www.hypebeast.ltd。





