天阶控股和Stellar Lifestyle（胜德丽生活时尚）签署合作协议

Singapore, 2022年6月29日 - (亚太商讯) - 共同开发L.I.F.E全渠道数字化生态系统

赋能中小企业的数字智慧经济能力

投资2亿新元建设L.I.F.E全渠道数字化生态系统,

以新加坡天幕为爆点,

天阶控股打造智慧国家科技基础设施 "L.I.F.E. 全渠道数字化生态系统"代表着全方位的、沉浸式的、数字化智能新型的电子商务解决方案; 作为"L.I.F.E. 全渠道数字化生态系统"的爆点和龙头,天阶控股将耗资约2亿新元,凭借北京世贸天阶梦幻天幕的深厚技术沉淀和创新能力,打造新加坡的首个数字化天幕,使体验和数字化商务,百尺竿头,更进一步; 合作双方致力于参与新加坡智慧国家的建设,在生态系统中整合人工智能、数据资产开发与管理、XR科技、物联网等技术,发展数字化的科技平台; "L.I.F.E. 全渠道数字化生态系统"的目标在于提高人们的生活体验,提高中小企业的数字智慧化能力,开发数字经济的商业潜力,服务于广大消费者; 抓住世界数字化市场的新兴机遇,天阶控股和胜德丽生活将携手探索"I.F.E全渠道数字化生态系统"、整合产业链,以新加坡为圆心,迈向全球。 Singapore, 2022年6月29日 - (亚太商讯) - 新加坡交易所主板上市公司天阶控股 (The Place Holdings Limited)正式宣布与SMRT集团旗下Stellar Lifestyle有限公司 (胜德丽生活时尚)。双方将共同开发"L.I.F.E全渠道数字化生态系统",挖掘数字经济新机遇,共创共享价值,塑造数字生活一体化发展的新未来。 From left to right: 天阶控股主席-吉增和先生, 天阶控股首席执行官-樊献勇先生, 胜德丽生活时尚总裁-王友德,SMRT集团主席-佘文民先生



作为一家在数字商业管理和沉浸式商业运营领域有着丰富经验的领军企业,天阶控股凭借创新科技提供先进的、超级体验式的市场营销和媒体解决方案,为所在的市场和社区注入全新的商业活力。 天阶控股执行主席吉增和说:"如今,数字经济处于加速演进和融合创新的全新阶段,我们积累的技术和经验为未来的新业态、新模式铺平了道路。" 位于北京的"世贸天阶梦幻天幕"是天阶控股股东的成名代表作。不但吸引国内外游客纷至沓来,更是北京的活力中心和时尚策源地。作为亚洲最大的数字天幕,该LED屏幕长250米,宽30米。这个交互式的大终端生态不但点亮了7500平方米的天空,也开创了一个全新的生活范式。数字化的媒体解决方案让更多的品牌得到了有效传播,消费场景不断延伸,进而触达更多的参与互动者。目前,北京天幕的IP使用权即将转让给天阶控股,并已上报新交所,为新加坡天幕的落地做好了准备。 现在,一个升级版的梦幻天幕即将在新加坡投入建设。作为"L.I.F.E全渠道数字化生态系统"的龙头部分,天阶控股将注入2亿新元的投资完成该数智平台,为新加坡提供极具科技感的、互动沉浸式的城市魅力空间,服务于大型活动、媒介曝光、数字营销、电子竞技、互动游戏等多元内容,为新加坡的城市建设增光添彩。



Sky Screen's Artist Impression 合作伙伴胜德丽生活是新加坡铁路网络中最大的零售和广告代理公司。通过此次合作,天阶控股将和胜德丽生活强强联手,深度融合,在科技创新联动、产业链供应链协同、基础设施联通、公共服务共享等方面形成一批标志性业态。 通过丰富的资讯终端,拓宽信息获取渠道,为消费者带来更精准、更流畅的内容服务,优化通勤体验和生活质量;提高地铁的商业运营能力,满足多场景、多系统下的协同管理需求;以"产业链延伸+标准化运营+数字化技术"赋能新加坡中小企业,完美解决消费者"最后一公里"的痛点,同时将品牌发展推向新阶段。 吉增和表示:"我们与胜德丽生活有着共同的愿景,即利用先进的科技和基础设施来改善我们的生活质量,使中小企业能够融入数字时代的商业模式,具备新的可持续成长能力." "L.I.F.E全渠道数字化生态系统"致力于打通城市基础设施、客户和企业之间的连接。它包括五个重点业务平台:天幕生态系统平台、数字与广告平台、镜像商业平台、最后一公里服务平台、信息管理平台。双方的合作计划旨在形成一个全方位的数字信息技术系统,加快城市的数字转型,助力新加坡发展为智能国家的目标。 吉增和补充到:"通过不断改进平台产品和体验,持续共建共生生态圈;我们的目标是响应新加坡智能国家的倡议,服务社区,创造无限的可能性。"



