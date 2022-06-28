Monday, 27 June 2022, 11:45 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康荣获《机构投资者》2022亚洲区最佳管理团队多个奖项

香港, 2022年6月27日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然公布集团于国际金融权威杂志《机构投资者》发布的2022年度「亚洲区最佳管理团队」榜单中荣获医疗健康及制药类别多个奖项。



集团十分荣幸获认可为亚洲区（除中国大陆）医疗健康及制药类别「最受推崇企业（Most Honoured Company）」，展现了市场及投资人对集团的认可。



《机构投资者》发布的「亚洲区最佳管理团队」榜单是业内公认的资本市场最具权威性的排名之一，旨在表扬杰出的亚洲区企业及管理团队，投资者及分析师根据多项企业管治评价标准对其研究范围内的上市公司进行评选。



类别 / 奖项

核心亚洲大区 / 最佳投资者关系团队



亚洲区（除中国大陆）：

最受推崇企业

最佳首席执行官 – 邓志辉先生

最佳财务总监 – 李向荣先生

最佳投资者关系项目

最佳环境、社会及公司治理

最佳投资者关系专才 – 王华荣先生；何芷娴女士



亚洲区中小型股：

最佳首席执行官 – 邓志辉先生

最佳财务总监 – 李向荣先生

最佳投资者关系项目

最佳环境、社会及公司治理

最佳投资者关系专才 – 王华荣先生



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示：「集团十分荣幸能获得《机构投资者》2022亚洲区最佳管理团队多个奖项。集团将持续致力于提升于医疗健康市场的领导地位以实现股东价值最大化。展望未来，集团期待携手价值观相同的持份者不懈努力。集团将不断完善可持续发展战略，实现公司乃至社区之长远福祉。」



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示：「集团十分荣幸能获得《机构投资者》2022亚洲区最佳管理团队多个奖项。集团将持续致力于提升于医疗健康市场的领导地位以实现股东价值最大化。展望未来，集团期待携手价值观相同的持份者不懈努力。集团将不断完善可持续发展战略，实现公司乃至社区之长远福祉。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

