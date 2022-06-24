AEON信贷财务2022年第一季度收入增长9.7%至279,100,000港元



香港, 2022年6月23日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股票代号：00900）今天公布其截至2022年5月31日止三个月之未经审核业绩（「2022年第一季度」或「报告期间」）。



2022年第一季度，集团收入较去年同期增加9.7%至279,100,000港元，扣除减值亏损前之营运溢利增加16.4%至126,900,000港元。集团于报告期间录得溢利82,700,000港元（2021年第一季度：97,000,000港元）及每股盈利19.74港仙。



2022年第一季度整体销售额比2021年第一季度增长12.3%，客户贷款及应收款项总额与2022年2月末的余额相比增加4.0%。随着集团作为信用卡发卡及收单机构以及保险中介机构的销售额增加，征收费用及佣金较去年同期增加7,400,000 港元至28,900,000港元。与此同时，在应收账款余额持续增加之下，利息收入增加15,800,000港元至233,900,000 港元，加上现金预支需求增加带动手续费及逾期收费增加，因而令集团的收入及营运溢利显著增长。然而，尽管收入增长稳健，溢利于报告期间仍减少，归因于报告期间经济复苏预期缓慢，与2021年第一季度主要经济指标回升的预期形成鲜明对比，导致减值亏损及减值准备相对显著增加。



作为迎合新常态下客户转至网上消费及扩大客户基础的策略，集团于2022年5月推出首张现金回赠信用卡AEON Card Wakuwaku（「Wakuwaku卡」），让持卡人于网上及日本海外签账可享特别签账回赠。Wakuwaku卡亦以名人代言推广吸引年轻一代的新客户，获得正面反响，首月发行逾5,000张新卡。



随着Wakuwaku卡的营销和品牌建立取得成功，集团将更着重结合数码和传统营销渠道推广信用卡和私人贷款产品，并推出不同的营销计划以丰富客户体验。



在技术发展方面，集团目标在本财政年度结束前完成更换信用卡和贷款系统项目，此后集团将推出新的支付方案，更灵活地提供产品优惠及运用更好的数据分析工具。凭借雄厚的资本实力，集团将继续投放资源扩展分行网络、提供更佳客户体验、加快数码化进程及探索新的投资机会，以扩展和多元化发展业务。



AEON信贷董事总经理深山友晴先生表示:「尽管2022年第一季度爆发第五波疫情令经营环境充满挑战，但集团乐见收入及营运溢利仍录得增长。集团于期内成功推出Wakuwaku卡，推行策略应对客户消费行为转变，以及吸引年轻一代客户方面均取得良好进展。为满足不断转变的客户需要及把握涌现的市场机遇，我们将继续透过多元化渠道加强营销及推广，同时推行技术升级及加快数码化进程。」



关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。





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