兴业银行资本项目数字化服务试点落地

Thursday, 23 June 2022

香港, 2022年6月23日 - (亚太商讯) - “资本项目业务可以通过线上申请,我们足不出户就能完成资本项目登记,尤其是疫情防控期间,还减少了线下接触风险,‘兴业单证通’简直太方便了!”福州A企业财务负责人高兴地说。



据悉,B企业是一家外商投资企业,主要从事房屋建筑及项目工程承包业务,为进一步拓宽国内市场,计划使用其股东境外汇入的资本金开展境内投资。根据资本项下便利化政策,非投资性外商投资企业资本金可用于境内股权投资,便利了企业境内投资。被投资企业A在完成相关备案手续后,急需通过银行完成接收境内再投资登记手续,以便进行后续资金的划转使用。兴业银行福州分行在了解到A企业满足资本项下便利化政策后,积极辅导企业通过该行“兴业单证通”线上办理资本项目登记手续,实现在线填写申请表、扫描上传审核材料,一键提交银行办理,足不出户完成资本项目接收境内再投资登记手续,极大提高了效率,用时不到30分钟。



资本项目业务实现线上高效快捷办理,得益于兴业银行在外汇局福建省分局的大力支持下,成功获批国家外汇管理局资本项目数字化服务试点资格。此项试点业务允许银行在符合现有资本项目业务审核原则和档案管理要求的前提下,支持企业通过“兴业单证通”线上办理资本项目线上登记、账户入账、资本项目收入支付便利化、资本项目外汇收入意愿结汇和非便利化资本项目资金境内支付等高频业务,真正实现资本项目外汇服务的“触手可及”。



今年以来,兴业银行积极响应中国人民银行、国家外汇管理局关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的23条举措,不断优化跨境业务办理流程和服务,进一步提升跨境业务数字化水平,支持外贸稳增长。数据显示,1-5月,兴业银行实现本外币跨境结算量1253亿美元,同比增长19%。





