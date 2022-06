Thursday, 23 June 2022, 09:51 HKT/SGT Share: 服务新市民有新招 兴业银行被点赞

香港, 2022年6月23日 - (亚太商讯) - 近日,中国银保监会办公厅发布了《关于银行业保险业加强新市民金融服务有关情况的通报》,多家银行保险机构因地制宜积极探索加强新市民金融服务,助力稳定宏观经济大盘,取得良好成效。其中兴业银行因优化住房金融服务、提升开户服务效能等基础金融服务,支持新市民职业技能培训等方面的创新举措,被点名表扬。



租购并举 打出安居服务“组合拳”



“住有所居”是老百姓心中最朴素的愿望,也是新市民最为关心的问题之一。兴业银行通过优化房贷授信政策,进一步开放对符合条件的异地户籍客户个人住房贷款业务办理通道,让更多新市民可以享受到与当地居民同等的房贷政策,在新城市安家落户。



考虑疫情期间不少新市民面对生活与就业双重压力,兴业银行专门开发了“随薪供”房贷还款方式,给予房贷客户最长3年期限的,只还利息,暂缓归还本金服务,客户可通过手机银行在线申请办理,操作简单,即时生效,让客户尽享便利。



大力发展住房租赁市场是今年政府工作报告提到的一项重点工作。兴业银行子公司兴业消金锚定新市民进入职场初期的租房需求,推出“立业计划”,为应届毕业生等提供前6个月免还本安居租房贷款,力争实现新市民的‘职住平衡’。同时兴业银行还上线了对接政府住建系统的租赁资金监管平台,有力保障租客的资金安全,解决新市民租房的后顾之忧。



据介绍,从去年10月起,兴业银行在全国范围打造“兴e家”智慧社区服务平台,为新市民提供包括物业管理、租房信息、金融服务、房屋租赁等一揽子服务,构建住房租赁生态圈。”



量身定制 让新市民融入新生活



我国目前有近3亿农民工,是推进我国新型工业化、城镇化建设的重要力量。兴业银行针对这一庞大的新市民群体,在股份制银行中首家推出以“关爱农民工”为主题的普惠金融综合服务方案,并为其量身定制专属银行卡——“民薪卡”,提供免收工本费、年费、小额账户管理费、短信服务等优惠,以及专属增值权益、专属金融产品等服务,有效保障农民工这一新市民群体的合法权益,目前民薪卡在全国范围内发行量已逾20万张。



为促销费稳增长,更好满足新市民衣食住行消费需求,兴业银行紧跟市场步伐,推出线上消费贷款产品—-“兴闪贷”,通过引入公积金、社保等缴交信息补充征信,可发放最高不超过20万元的信用免担保消费贷款。



“办理兴闪贷整个过程不过几分钟,其中自动化审批环节仅需1分钟就能够出结果,贷款审核通过后我们会用短信告知客户贷款额度和提款有效期,对客户而言非常便利。”兴业银行零售信贷部负责人表示。



子女教育,是很多新市民急难愁盼的问题。兴业银行子公司兴业消金推出“兴才计划”,为新市民子女在接受高等教育期间的学费、生活费、教育培训等方面的开支提供贷款支持,最长贷款期限20年,并实行优惠贷款利率和在校期间只需还利息的灵活还款方式,推行贷后“90天无条件退贷”政策,减轻客户还款压力,目前已累计为3.9万名客户提供贷款14.3亿元。



此外,兴业消金还在22所高校挂牌成立励志成长基地,帮扶家庭经济困难的学生开展勤工助学、技能培训和就业竞争力提升的公益性服务,帮助更多新市民子女完成大学深造、踏上工作岗位。





