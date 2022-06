Tuesday, 21 June 2022, 17:54 HKT/SGT Share: 抗疫助稳 兴业银行为外贸企业纾困解难

香港, 2022年6月21日 - (亚太商讯) - 近日,记者从兴业银行了解到,该行认真落实党中央、国务院关于外贸保稳提质的工作部署,加大跨境融资信贷投放力度,加强跨境人民币业务支持,大力发展外贸新业态金融服务,全力支持外贸企业复工复产和全球展业。今年1-5月,兴业银行跨境人民币收支5123亿元,同比增长158%;跨境融资余额1813亿元,较年初增长24%。



“多亏了兴业在线跨境人民币结算绿色通道,原先办理一笔跨境收款的资金解付至少需要半天至一天时间,现在半个小时内搞定,有效缓解了我们经营资金周转难题。”北京一家电子行业头部企业财务负责人感慨道。目前兴业银行北京分行已为该企业办理跨境人民币结算逾100亿元,跨境人民币在线绿色通道,正为国内众多外贸类企业的进出口业务保驾护航。数据显示,1-5月,兴业银行实现本外币跨境结算量1253亿美元,同比增长19%。



疫情之下,兴业银行持续完善跨境在线融资体系,近期该行将推出“跨境E贷”在线融资产品,基于数据模型,可实现线上为小微出口企业核定信贷额度和放款,将大幅提升小微企业的融资效率,为出口企业提供便捷、高效、低成本融资服务,助力企业拓展海外市场。



外贸新业态新模式是推动我国外贸转型升级和高质量发展的新动能,兴业银行持续推进外贸新业态项下跨境业务发展,服务好跨境电商、海外仓、市场采购贸易、外贸综合服务、新型离岸贸易等领域,打通外贸新业态资金流转链路,为外贸企业保稳提质注入金融活水。以跨境电商为例,兴业银行搭建跨境电商综合服务平台,服务跨境电商进出口企业200多户,前5个月带动跨境结算量7.31亿美元。



“兴业银行将加快推进跨境电商综合服务平台升级,加强与跨境电商平台、支付公司等外部平台和机构的合作,构建跨境贸易生态圈,为贸易新业态企业提供全方位金融支持。”兴业银行国际业务部负责人表示。





