抗疫助稳 兴业银行为外贸企业纾困解难

|
|
|
|Tuesday, 21 June 2022, 17:54 HKT/SGT
|
香港, 2022年6月21日 - (亚太商讯) - 近日，记者从兴业银行了解到，该行认真落实党中央、国务院关于外贸保稳提质的工作部署，加大跨境融资信贷投放力度，加强跨境人民币业务支持，大力发展外贸新业态金融服务，全力支持外贸企业复工复产和全球展业。今年1-5月，兴业银行跨境人民币收支5123亿元，同比增长158%；跨境融资余额1813亿元，较年初增长24%。
“多亏了兴业在线跨境人民币结算绿色通道，原先办理一笔跨境收款的资金解付至少需要半天至一天时间，现在半个小时内搞定，有效缓解了我们经营资金周转难题。”北京一家电子行业头部企业财务负责人感慨道。目前兴业银行北京分行已为该企业办理跨境人民币结算逾100亿元，跨境人民币在线绿色通道，正为国内众多外贸类企业的进出口业务保驾护航。数据显示，1-5月，兴业银行实现本外币跨境结算量1253亿美元，同比增长19%。
疫情之下，兴业银行持续完善跨境在线融资体系，近期该行将推出“跨境E贷”在线融资产品，基于数据模型，可实现线上为小微出口企业核定信贷额度和放款，将大幅提升小微企业的融资效率，为出口企业提供便捷、高效、低成本融资服务，助力企业拓展海外市场。
外贸新业态新模式是推动我国外贸转型升级和高质量发展的新动能，兴业银行持续推进外贸新业态项下跨境业务发展，服务好跨境电商、海外仓、市场采购贸易、外贸综合服务、新型离岸贸易等领域，打通外贸新业态资金流转链路，为外贸企业保稳提质注入金融活水。以跨境电商为例，兴业银行搭建跨境电商综合服务平台，服务跨境电商进出口企业200多户，前5个月带动跨境结算量7.31亿美元。
“兴业银行将加快推进跨境电商综合服务平台升级，加强与跨境电商平台、支付公司等外部平台和机构的合作，构建跨境贸易生态圈，为贸易新业态企业提供全方位金融支持。”兴业银行国际业务部负责人表示。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|June 15, 2022 11:12 HKT/SGT
|
兴业银行：助企纾困出实招 稳住经济基本盘
|June 15, 2022 10:56 HKT/SGT
|
市场首批科创票据花落兴业银行
|June 15, 2022 10:49 HKT/SGT
|
力保市场主体 兴业银行零售普惠小微贷款余额超2200亿元
|June 8, 2022 09:43 HKT/SGT
|
助力华峰集团跨境并购 兴业银行跑出金融加速度
|June 8, 2022 09:36 HKT/SGT
|
兴业银行落地市场首批中小企业外汇美式期权业务
|May 12, 2022 21:02 HKT/SGT
|
兴业银行完成境外《可持续金融共同分类目录》绿色债券定价
|Apr 8, 2022 12:07 HKT/SGT
|
兴业银行境外债券承销业务一季度领跑市场
|Feb 25, 2022 21:28 HKT/SGT
|
"兴" 暖香江 同 "兴" 抗疫 兴业银行香港分行向葵青、荃湾社区捐赠抗疫物资
|Nov 16, 2021 19:49 HKT/SGT
|
兴业银行成功发行首期境外绿色存款证
|Oct 22, 2021 19:46 HKT/SGT
|
首批！兴业银行获得跨境理财通试点资格
|Sept 24, 2021 16:27 HKT/SGT
|
“南向通”开通首日 兴业银行达成首批交易
|Aug 31, 2021 16:00 HKT/SGT
|
兴业银行落地首笔跨境SOFR贷款并配套利率掉期服务
|Aug 27, 2021 15:29 HKT/SGT
|
兴业银行发布2021年半年报：总资产破8万亿 净利润同比增长23%
|Aug 6, 2021 10:21 HKT/SGT
|
兴业银行荣获2021年 "亚洲地区最佳数字化财富规划私人银行奖"
|June 17, 2021 17:39 HKT/SGT
|
植绿不辍 久久为功 兴业银行再获《亚洲货币》两项大奖
|June 4, 2021 11:22 HKT/SGT
|
兴业银行发行境外“碳中和”主题绿色债券
|May 18, 2021 15:22 HKT/SGT
|
福布斯2021全球上市公司2000强发布 兴业银行跻身50强
|May 13, 2021 12:51 HKT/SGT
|
兴业银行荣获2020年度十佳社会责任机构奖
|Apr 29, 2021 17:42 HKT/SGT
|
兴业银行首季 "开门红" 营收净利润双双两位数增长
|Apr 26, 2021 10:49 HKT/SGT
|
首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议 兴业银行开启碳中和特色探索之路