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来源 EC Healthcare 医思健康订立可持续发展表现挂钩双重贷款 开创香港医疗健康市场先河

香港, 2022年6月21日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构*──医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团首次订立可持续发展表现挂钩贷款（「可持续发展贷款」），总值为7亿港元。香港上海汇丰银行有限公司（「汇丰银行」）为是次交易的独家放贷方及可持续发展结构银行。



集团是次签署可持续发展表现挂钩双重贷款开创了香港医疗健康服务市场先河，不仅强化了集团行业领导地位，亦证明了可持续发展在集团未来发展策略中的重要地位。是次订立之可持续发展贷款由循环信贷和定期贷款组成，贷款所得额将用作一般企业运营资金。



集团致力于将联合国 2030可持续发展目标与业务实践相结合，并针对环境、社会和企业管治 (「ESG」) 各要素制定了一系列明确目标，其中包括减少能源消耗、提高员工对ESG工作的参与度以及对标国际标准提升公司治理水平。



香港通用检测认证有限公司为领先的可持续发展顾问服务公司，担任本次订立可持续发展贷款的ESG顾问。



医思健康执行董事兼首席策略总监及首席投资总监王家琦女士表示︰「首次订立可持续发展贷款是集团发展的重要里程碑，是集团在可持续发展道路迈出的一大步。作为香港领先的医疗健康服务供应商，是次订立贷款体现了集团将可持续发展纳入其核心业务策略的雄心，以及将最佳优化方案逐步融入集团旗下多元品牌日常营运。我们很高兴能将集团的融资策略与关键ESG绩效指标相结合，体现集团对可持续发展的长期承诺，并为香港医疗健康市场后续的可持续金融交易提供借鉴经验。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



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