Monday, 20 June 2022, 17:35 HKT/SGT Share: 玄武云科技拟赴港上市：聚焦智慧CRM服务 抢占AI、SaaS风口

香港, 2022年6月20日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，近年来，数字化浪潮席卷各行各业，在大数据、AI、SaaS等技术服务加速渗透的背景下，智慧CRM服务市场快速增长。根据弗若斯特沙利文资料，2017年至2021年，中国的智慧CRM服务市场TAM由人民币251亿元增至人民币718亿元，复合年增长率为30.1%，预计于2026年将增至人民币2,800亿元，自2021年起的复合年增长率为31.3%，市场想象空间十分巨大。



为抓住行业发展契机，通过资本市场的力量不断壮大规模和实力，国内最大的智慧CRM服务供应商——玄武云科技控股有限公司（以下简称「玄武云科技」）于近日通过聆讯，拟在港交所主板上市，招银国际为独家保荐人。



据了解，玄武云科技是智慧CRM服务行业的领先企业，通过云和全触点通信、人工智能及数据智能等方式，为企业提供综合智慧CRM服务，覆盖其客户全渠道及全生命周期。根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，玄武云科技是中国国内最大的智慧CRM服务供应商。



全面且多样化的服务矩阵 在竞争对手中脱颖而出



自成立以来，经过多年的积累，玄武云科技已具备完善的产品体系，积累了丰富的行业经验。该公司的综合智慧CRM服务基于云和全触点通信、人工智能及数据智能能力，分为CRM PaaS服务及CRM SaaS服务两类。



CRM SaaS服务由营销云、销售云及客服云组成，将传统CRM功能与云、经升级及封装的通信能力以及人工智能及数据智能能力整合，为客户提供从前端营销到售后服务的全生命周期的一站式智慧CRM服务。玄武云科技的CRM PaaS及CRM SaaS服务，可帮助其客户以更为高效的方式管理，包括产品展示、订单履行、全渠道营销、会员计划管理以及业务分析及报告。这些服务能够满足广大客户在公有云、私有云及混合云方面的不同需求，并通过开发新服务及增强现有服务，向客户提供完善的服务体系，满足不同客户需求，持续巩固自身领先地位。



全面且多样化的服务矩阵，令玄武云科技不断扩张业务类型及服务区域，营收实现稳步提升。财报数据显示，2019-2021年，营收分别约为人民币（下同）6.00亿元、7.97亿元、9.92亿元，复合年增长率为28.6%。同期，毛利分别约为1.97亿元、1.94亿元和2.32亿元，盈利水平稳中有升。



据招股书披露，未来，公司将透过持续在主要行业深耕及垂直领域扩张来发展及扩大公司的客户群，同时，进一步加大研发投入，提升技术创新能力，加强及扩展公司的CRM SaaS服务，并持续调整客户结构，以提升毛利率，不断增强核心竞争力，推动公司长期高质量发展。



高度可扩展的业务模式 客户数目及贡献稳步上升



除了全面的产品，玄武云科技还拥有高度可扩展的业务模式。基于强大云基础架构的综合智慧CRM服务，该业务模式能够捕捉在客户业务发展中出现的各类需求，从而获得更多交叉销售机会。



根据招股书数据，2018年，玄武云科技的客户中有306名购买一种以上服务（即cPaaS、营销云、销售云或客服云），占同年客户总数的11.8%，而在2021年，这一数据为345名，占同年客户的13.1%，客户群稳定增长。



此外，玄武云科技还能在同一行业的新客户中快速扩展其业务，经过在各个行业长达十年的深耕，其优质客户群涵盖了包括快消品、金融、TMT及政企等高增长行业的领先企业，具有绝对的先发优势。



就快消品行业而言，于2021年，分别覆盖食品及饮料分部百强企业中的28家及24家，以及日用品及白酒分部百强企业中的20 家及10家。就金融行业而言，于2021年，分别覆盖了银行分部百强企业中的37 家和138 家受监管证券公司中的30 家。就TMT行业而言，于2021 年，分别覆盖了互联网及软件分部百强企业中的21 家及15 家。



强大产品开发及技术能力 实现长期业务扩张



研发是科技企业之魂，也是企业的核心竞争力。近年来，玄武云科技根据客户的独特行业需求，开发及推出适合客户需求的解决方案，打造差异化的服务。自主开发的aPaaS平台（一种低代码开发平台），支持该公司可根据客户的个性化需求，对解决方案进行定制化的应用开发，同时又可通过aPaaS平台，节省开发成本，并在开发过程中获得更可靠的质量。



此外，公司开发了基于机器学习、深度学习、图像分割及光学字符识别（「OCR」）的计算机视觉相关人工智能识别引擎，以及基于数据智能的智能决策算法（即自动售货机内安装的人工智能摄像头所使用者），使公司能够每天处理逾1,000个人工智能识别及数据智能决策项目。通过先进技术的应用，公司能为客户提供稳定可靠的智慧CRM服务，使客户能够节省大量的人力成本，提高沟通效率，提升用户体验及管理及运营效率。



截至目前，玄武云科技已拥有199项与人工智能、数据智能和其他智慧CRM服务相关的注册发明专利及计算机软件版权，该公司的综合联属实体之一——玄武科技已获颁「国家高新技术企业证书」。强大的研发创新能力令其在众多竞争者中脱颖而出，并获得客户、行业及政府的相关肯定及认可。



作为国内领先的智慧CRM服务提供商，玄武云科技除了能够为客户提供全触点、全渠道、全生命周期的智慧CRM服务外，还基于强大的产品开发能力及交叉销售能力，捕捉客户在业务发展中出现新的需求从而完成更多的产品销售并提高客单价。此外，通过为客户提供差异化产品，不断提高下游客户的用户粘性以及付费意愿。高度可扩展的业务模式，将有利于该公司通过行业客户的标杆经验和业务模型，复制扩展到中腰部企业，进而实现长期业务扩张。



长期来看，智慧CRM服务供应商有效解决了传统CRM服务的痛点，正在颠覆传统CRM市场，整个行业有着广阔的发展空间。根据弗若斯特沙利文资料，智慧CRM服务市场的总收益由2018年的人民币16亿元增至2021年的人民币72亿元。未来，预期智慧CRM服务市场的总收益将于2026年增至约人民币368亿元，自2021年起的复合年增长率约为38.6%。由于下游行业对提高服务质量及综合智慧CRM服务的强烈需求，在政策支持下，玄武云科技将受益于中国智慧CRM服务行业的强劲增长。



总体而言，智慧CRM服务行业前景广阔，香港IPO将是玄武云科技发展史上的又一里程碑，未来，在资本市场的加持之下，其构筑的服务及技术壁垒将得到巩固，核心竞争力进一步提升，市场份额也有望扩大，成长空间值得期待。





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