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Monday, 20 June 2022, 08:47 HKT/SGT
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来源
Dynasty Fine Wines Group Limited
王朝酒业2022年产品升级 以更时尚、年轻化新品激发品牌活力
深耕线上线下零售渠道 进一步开拓年轻消费者市场
香港, 2022年6月20日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号：00828) 进行2022年产品升级，推出革新小容量373毫升及180毫升螺旋盖产品、「怡色」系列礼盒包装以及国风版系列，为消费者带来更时尚、年轻化的新品，抢占年轻消费者市场。
革新小容量373毫升及180毫升螺旋盖产品
「怡色」系列礼盒版包装
汉字版「王朝」字样的国风版系列新品
集团推出颠覆传统葡萄酒市场的小容量373毫升及180毫升王朝老干红葡萄酒及半干白葡萄酒，以创新小瓶装设计打入年轻消费者市场。相比集团传统葡萄酒的750毫升容量，新产品采用螺旋盖设计，提供更加便捷的品尝途径，更适宜年轻人随时随地即兴喝葡萄酒。当中，180毫升系列以一盒六瓶的包装亮相，剑指啤酒市场，为年轻人聚会畅饮提供另一选择。此外，373毫升系列更增加赋能功能，通过与O2O平台结合，消费者扫描二维码后即可获得奖赏，既能提升消费者与品牌的互动，又能把实惠和惊喜直接带给消费者，把王朝产品推广给更广泛的消费者人群。
王朝针对年轻消费者的入门级价位产品「怡色」系列葡萄酒去年推出后反应热烈，今年在原有产品的基础上增加了礼盒版包装，为亲朋好友聚会及佳节喜庆提供最佳送礼选择。「怡色」系列聚焦年轻消费群体的即饮渠道，可配搭火锅、融合菜式、私房菜等年轻人喜欢的菜式，因此深受年轻人喜爱。加上结合小红书、抖音、快手、微博等新媒体营销，「怡色」系列成功晋身为网络上的爆红产品。
王朝产品一直以「DYNASTY」品牌展示，为进一步加强王朝品牌认知度，特别推出以汉字版「王朝」字样为主元素的国风版系列，更能突显王朝作为国产葡萄酒品牌，顺应国潮风，吸引追求国货、国潮的电商主流消费群体。王朝计划在电商全渠道推广国风版系列，除了已于主流电商平台推出外，亦会采用直播、视频等辅助推广方式，深耕新零售渠道。
王朝近年积极求新，聚焦「5+4+N产品战略」，其中「N」代表集团推出N项需求定制，不断开拓创新产品，以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。王朝通过2022年产品升级推出更便捷品尝、更年轻化以及顺应国潮风的新品，可激发品牌活力，加强面向年轻消费者的产品布局，并巩固王朝作为国产葡萄酒代表的品牌形象。
话题 Press release summary
部门 食品
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