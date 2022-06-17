直播带货潮 国美零售（493.HK）618销售额值得期待

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|Friday, 17 June 2022, 11:36 HKT/SGT
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香港, 2022年6月17日 - (亚太商讯) - 昨日港股活跃，恒指高开200多点，随后开始走弱，昨日收报20845点, 跌462点, 成交量为1584亿元。大盘及新经济等多个板块走弱，而新东方转型的“东方甄选”直播带货引发热点带动教育及电商相关板块逆市增长，留意到国美零售（493.HK）昨日盘中大涨，最高至0.53元，涨幅达41.3%，收盘价涨25.3%报0.47元。
受惠于内地家电补贴政策，促进家电更新与夏日带来的新增需求的释放，该市场有望回暖，国美零售亦因此受益。公司拥有数十年的零售经验，并顺势战略调整，旨在构建“线上+线下+供应链+物流+大数据云+共享共建”全零售生态共享平台，以满足家庭消费者高质量、多元化、一站式的全方位需求。
作为零售巨头，国美零售的优势一方面在于积淀，统一的供应链体系优于独立经营，规模采购下的产品成本控制，同时拥有遍布中国的近4200家门店，其中包括230多家体验店、1200多家小区店和2700多家新零售店。
另一方面，随着消费者网购习惯的形成，线下门店网络已全面数字化，国美在线平台“真快乐APP”实现了门店的在线平移，使得每个门店可服务周边3-5公里的国美社群用户。2021年报显示APP每月活跃用户(MAU)稳定在5,000万以上。而真快乐APP不仅是零售平台，是娱乐化营销，同时兼具社交化和娱乐化，吸引不少明星艺人KOL入驻，兼具抢购商品、直播带货、视频导购等功能。
数据显示，“618”活动第一波在6月1日至5日期间，真快乐APP销售额环比5月同期增长接近10％，线下门店总销售额突破5亿元。而目前“618”第二波活动正在如火如荼进行，网购热潮连带各大厂商给予的巨大优惠力度，国美零售有望迎接亮眼的销售额，后市可持续关注。
话题 Press release summary
部门 消费者
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