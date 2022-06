Friday, 17 June 2022, 11:36 HKT/SGT Share: 直播带货潮 国美零售(493.HK)618销售额值得期待

香港, 2022年6月17日 - (亚太商讯) - 昨日港股活跃,恒指高开200多点,随后开始走弱,昨日收报20845点, 跌462点, 成交量为1584亿元。大盘及新经济等多个板块走弱,而新东方转型的“东方甄选”直播带货引发热点带动教育及电商相关板块逆市增长,留意到国美零售(493.HK)昨日盘中大涨,最高至0.53元,涨幅达41.3%,收盘价涨25.3%报0.47元。



受惠于内地家电补贴政策,促进家电更新与夏日带来的新增需求的释放,该市场有望回暖,国美零售亦因此受益。公司拥有数十年的零售经验,并顺势战略调整,旨在构建“线上+线下+供应链+物流+大数据云+共享共建”全零售生态共享平台,以满足家庭消费者高质量、多元化、一站式的全方位需求。



作为零售巨头,国美零售的优势一方面在于积淀,统一的供应链体系优于独立经营,规模采购下的产品成本控制,同时拥有遍布中国的近4200家门店,其中包括230多家体验店、1200多家小区店和2700多家新零售店。



另一方面,随着消费者网购习惯的形成,线下门店网络已全面数字化,国美在线平台“真快乐APP”实现了门店的在线平移,使得每个门店可服务周边3-5公里的国美社群用户。2021年报显示APP每月活跃用户(MAU)稳定在5,000万以上。而真快乐APP不仅是零售平台,是娱乐化营销,同时兼具社交化和娱乐化,吸引不少明星艺人KOL入驻,兼具抢购商品、直播带货、视频导购等功能。



数据显示,“618”活动第一波在6月1日至5日期间,真快乐APP销售额环比5月同期增长接近10%,线下门店总销售额突破5亿元。而目前“618”第二波活动正在如火如荼进行,网购热潮连带各大厂商给予的巨大优惠力度,国美零售有望迎接亮眼的销售额,后市可持续关注。





话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network