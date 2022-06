Wednesday, 15 June 2022, 11:12 HKT/SGT Share: 兴业银行:助企纾困出实招 稳住经济基本盘

香港, 2022年6月15日 - (亚太商讯) - 今年以来,兴业银行坚持稳字当头、稳中求进,聚焦重点领域、薄弱环节,持续加大实体经济金融支持,通过拓宽融资渠道、开辟绿色审批通道、下调贷款利率、减费让利等方式综合施策,打通融资“阻梗塞”, 拓宽企业“融资路”,为稳住经济大盘贡献兴业力量。截至5月末,兴业银行以企业客户为主的对公贷款余额2.35万亿元,较年初新增1950多亿元。

兴业银行杭州分行针对物流企业特点,陆续推出无还本续贷、纯信用贷款等一系列服务方案,保障物流企业的日常运营。

兴业租赁支持5家唐山市物流公司采购125台新能源重卡,保障运输“生命线”

皇宝(石狮)实业有限公司生产车间

辽宁省农药有限公司在为春耕集中备货

四川飞亚动力科技股份有限公司生产车间

打通“阻梗塞” 为物流畅通“加油”



货运物流关系百姓生活,关系国民经济的发展和产业链的循环。今年以来疫情呈现多点散发、反复多变的态势,部分货运物流企业的正常经营受到巨大冲击。



杭州乾元物流有限公司是“饿了么”的配送加盟商,拥有日处理“饿了么”配送5万单的能力。随着4月份杭州疫情的持续升级,封闭区逐渐增加,但公司运力不减,“骑士”们始终穿梭在城市的大街小巷,满足千家万户的物资需求。疫情期间,企业资金需求大,且在兴业银行的贷款即将到期。得知这一情况后,兴业银行开通绿色通道,为企业办理260万元无本续贷的“连连贷”业务,解除了企业的后顾之忧。无锡睿航物流公司也是兴业银行“连连贷”的受益者,在150万续贷资金支持下,短时间内还贷资金和流动资金双重压力迎刃而解。



据悉,疫情期间,兴业银行持续加大对货运物流循环畅通的金融支持力度,对承担疫情防控和应急运输任务较重的运输物流企业开辟“绿色通道”,优化信贷审批流程,提供灵活便捷金融服务,对于因疫情影响偿还贷款暂时困难的运输物流企业,给予贷款展期和续贷安排,帮助货运物流行业纾困解难,以金融之力为物流畅通“加油”,保障供应链产业链安全。



“疫情反复让我们经营压力倍增,借助兴业银行数字供应链产品,我们成功获得300多万元的贷款额度,让我们面对疫情更加从容!”一家唯品会合作企业负责人表示。



兴业银行持续完善数字供应链金融产品服务体系,与福州朴朴和广州唯品会等生鲜类及服装类电商平台合作,通过兴享供应链平台与电商供应链平台创新融合,“一户一策”为电商平台上游供应商提供量身定制的一站式供应链金融服务,有效解决了疫情期间民生保供平台上游供应商的临时性资金需求,持续提升融资便捷性和可得性。



运输车辆是物流畅通的生力军,兴业银行发挥综合经营优势,与旗下兴业租赁公司协同联动,为物流企业采购新能源重卡提供租赁资金支持,保障运输“生命线”。



唐山港地处环渤海经济带核心地区,承担着环渤海地区钢铁、煤炭、汽车等工业大宗商品的吞吐任务。疫情期间,唐山港区大宗商品运输需全力保障,当地多个物流公司提出增购新能源重卡需求,急需金融支持。兴业银行全资子公司兴业金融租赁利用自主开发的普惠金融科技系统,在不足十天时间内,以融资租赁形式支持5家唐山市物流公司采购125台新能源重卡,采购金额8200多万元,当月即投入到唐山港区运输保供队伍中。



普惠支小支农 稳住经济“底盘”



温州和喜和贸易有限公司是一家从事花岗岩、玄武岩等碎石建材的传统贸易型小微企业。因2022年春季疫情在长三角区域突发,企业外输物流受到冲击,大量石材囤积港口无法及时运输至下游客户,企业回款时间不断被延后,面对即将到期的100万元贷款犯了难。兴业银行温州分行得知情况后,主动与企业负责人沟通了解情况,为企业延长贷款六个月,全力帮助企业渡过难关。



小微企业背后是千千万万的家庭和就业,是稳经济的基本盘。兴业银行针对小微企业等受困市场主体,强调不得盲目限贷、抽贷、断贷,通过提供中长期贷款、降低利率、展期或续贷支持等方式,不断提升小微企业融资便利度和可得性。同时,积极探索数字化金融服务新模式,努力实现小微企业贷款“增量、扩面、降价、提质”,为保市场主体注入更多金融活水。



“早上到公司了解情况,下午就放款了,效率真是高!”在收到兴业银行泉州分行发放的970万元制造业企业贴息贷款后,皇宝(石狮)实业有限公司负责人欣喜地说。



皇宝实业是一家从事漂染的高新技术制造企业,受疫情影响,该公司销售货款回笼较慢,急需资金用于稳定生产经营。兴业银行泉州分行在开展支持复工复产专项走访中了解到企业的情况后,立即协助企业通过福建金服云平台开设的“制造业中小微企业融资支持专项”专区申请办理,并于当天顺利放款,大大节省了企业成本。



作为平台建设运营方,兴业银行依托福建金服云平台,将大数据持续转化为生产力,广引金融活水,为中小微企业提供更加便捷、精准的金融服务,截至目前,已解决中小微企业融资需求突破1500亿元,解决了36000家企业和个体工商户43800多笔贷款资金的燃眉之急。同时该行还充分利用互联网和大数据技术,开发了具有“线上申请、线上审批、线上放款、随借随还”特点的“快易贷”“合同贷”“e票贷”等线上融资产品,为政府采购、供应链上下游、银税互动等不同场景下的小微企业提供全流程的线上融资服务。



在服务小微企业的同时,兴业银行聚焦粮食安全,围绕春耕备耕、粮食流通收储加工等全产业链,制定差异化信贷支持措施,加大对涉农主体的支持力度,为农业生产送来普惠“及时雨”。截至4月末,兴业银行涉农贷款余额5172亿元,较年初增加509亿元,增速10.9%。



5月份,河南省8500万亩小麦陆续成熟并进入收获期,一派丰收景象丰收在望。在新乡辉县,由于去年遭受水灾比较严重,小麦播种比往年播种要晚,但农户们比往年更加渴望丰收。兴业银行新乡分行迅速开辟绿色通道,3天内为辉县市金穗粮油有限责任公司完成1000万元“粮储贷”的放款,确保颗粒归仓,农民“粮出手”“钱到手”。



在东北粮仓辽宁,严峻的疫情,给辽宁省农药有限公司集中备货工作造成不小的挑战,如不及时解决资金问题,将直接影响当地的春耕进度。



借助绿色审批通道,兴业银行沈阳分行迅速向企业发放了5000万元贷款,极大缓解了企业的备货困扰和资金周转压力,有效保障疫情防控期间春耕农资产品数量足、价格稳,为守护东北大粮仓贡献金融力量。



拓宽融资“高速路” 降低企业“负荷量”



在帮助企业纾困过程中,兴业银行在对企业加大信贷支持的同时,还创新融资方法,“商行+投行”拓宽企业融资的高速路,并通过减费让利等举措,降低企业负荷,让企业轻装上阵。



四川飞亚动力科技股份有限公司是一家汽车零部件制造商,是国家级“专精特新”小巨人企业。日前,为满足该企业日常经营周转资金需求,兴业银行应用“技术流”体系,给予该公司信用免担保授信额度1000万元,有效满足了公司的融资需求,支持该公司持续发展壮大。



相对于传统以企业财务状况为依据的“资金流”评价体系,“技术流”评价体系涵盖8个一级指标、17个二级指标,着重考察企业科技创新能力,并根据指标分值,给予企业技术流评级,破除了科创企业的融资难题。截至5月末,兴业银行通过“技术流”评价体系累计向企业投放资金余额726亿元。



青岛航大新材料技术有限公司凭借国际领先的自主知识产权实现产学研的有机融合,并于2017年正式投入汽车轻量化材料的生产,近两年来稳步推进环保生产转型,并阶段性停产转移生产基地,让这家初创期企业资金面雪上加霜。



兴业银行青岛分行深入调研后,发现企业在企业供应链中具有核心竞争优势,市场前景广阔,为企业量身设计了以私募股权基金投资为依据的“投联贷”专属服务方案,于今年5月末完成全部1000万元放款,并提供优惠利率,极大缓解了企业融资难题。



让企业跑起来,拓宽融资“高速路”的同时,必须降低企业负荷量。兴业银行围绕企业减费让利出台一系列政策,持续加大减费让利力度,为市场主体纾困减负,帮助其渡过难关,恢复发展。4月份,兴业银行新发放普惠小微企业贷款加权平均利率较2020年12月下降47BP。为进一步加大减费让利力度,该行在贯彻落实人民银行等四部委发布的《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求基础上,自主加大减费让利力度,自2022年4月30日起,将对公账户/收支控制费、账户信息查询费、组合签章管理费等8个收费细项调整为免费,还适当下调部分与客户日常基础结算相关的项目收费标准,主动降低企业负担。仅今年一季度,该行服务收费减免金额约19亿元。







