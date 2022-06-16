兴业银行：助企纾困出实招 稳住经济基本盘

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|June 15, 2022 10:56 HKT/SGT
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市场首批科创票据花落兴业银行
|June 15, 2022 10:49 HKT/SGT
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力保市场主体 兴业银行零售普惠小微贷款余额超2200亿元
|June 8, 2022 09:43 HKT/SGT
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助力华峰集团跨境并购 兴业银行跑出金融加速度
|June 8, 2022 09:36 HKT/SGT
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兴业银行落地市场首批中小企业外汇美式期权业务
|May 12, 2022 21:02 HKT/SGT
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兴业银行完成境外《可持续金融共同分类目录》绿色债券定价
|Apr 8, 2022 12:07 HKT/SGT
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兴业银行境外债券承销业务一季度领跑市场
|Feb 25, 2022 21:28 HKT/SGT
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"兴" 暖香江 同 "兴" 抗疫 兴业银行香港分行向葵青、荃湾社区捐赠抗疫物资
|Nov 16, 2021 19:49 HKT/SGT
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兴业银行成功发行首期境外绿色存款证
|Oct 22, 2021 19:46 HKT/SGT
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首批！兴业银行获得跨境理财通试点资格
|Sept 24, 2021 16:27 HKT/SGT
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“南向通”开通首日 兴业银行达成首批交易
|Aug 31, 2021 16:00 HKT/SGT
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兴业银行落地首笔跨境SOFR贷款并配套利率掉期服务
|Aug 27, 2021 15:29 HKT/SGT
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兴业银行发布2021年半年报：总资产破8万亿 净利润同比增长23%
|Aug 6, 2021 10:21 HKT/SGT
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兴业银行荣获2021年 "亚洲地区最佳数字化财富规划私人银行奖"
|June 17, 2021 17:39 HKT/SGT
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植绿不辍 久久为功 兴业银行再获《亚洲货币》两项大奖
|June 4, 2021 11:22 HKT/SGT
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兴业银行发行境外“碳中和”主题绿色债券
|May 18, 2021 15:22 HKT/SGT
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福布斯2021全球上市公司2000强发布 兴业银行跻身50强
|May 13, 2021 12:51 HKT/SGT
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兴业银行荣获2020年度十佳社会责任机构奖
|Apr 29, 2021 17:42 HKT/SGT
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兴业银行首季 "开门红" 营收净利润双双两位数增长
|Apr 26, 2021 10:49 HKT/SGT
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首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议 兴业银行开启碳中和特色探索之路
|Apr 16, 2021 18:39 HKT/SGT
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兴业银行发布2020年年度可持续发展报告