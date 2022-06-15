iRad于今年内开设三间全新医学扫描诊断中心



香港, 2022年6月14日 - (亚太商讯) - 黑桃资本有限公司（「黑桃资本」）旗下的医疗健康业务卓智医疗控股有限公司（「iRad」）刚宣布，为针对香港市场对影像诊断服务持续上升的需求，其于2022年的首半年已开设多三间医学扫描诊断中心，为客户提供全面的医学扫描诊断服务，包括磁力共振（MRI）、计算机扫描（CT Scan）、2D和3D乳房造影、超声波和X光等。同时iRad继续与多间国际知名保险公司、政府机构、著名私家医生、本地医疗集团、跨国企业、香港上市公司及非牟利机构展开合作，藉此扩阔强大的客户网络。

iRad市场总监Crystal Yeung女士及iRad行政总裁Kin Wong先生

继今年第一季开幕的旺角雅兰中心13楼后，iRad在6月上旬于中环核心商业地段再度扩张，选址中环皇后大道中139号 The L. Place 12及13楼全层，毗邻多幢甲级商业大厦，距离中环中心（The Center）的士站更是少于30秒的步行路程。顾客可于The L. Place门前上落车，方便一众行动不便的人士。此中心更增添共三部新型号MRI及CT扫描仪器，确保为顾客提供更高影像质素。



iRad行政总裁Kin Wong先生表示：「iRad为独立医疗机构，我们并不隶属任何医疗集团。作为香港最具规模的私营专业医学扫描诊断中心，iRad成立至今近17年，我们与时并进，不断加装更多高端仪器和吸纳不同专业医疗人才，一直致力为每位病人及合作伙伴提供最佳的医疗体验。由于人口老化等问题对医疗系统带来压力，加上社会健康意识提高，更多人希望透过全身磁力共振（Whole Body MRI）来进行检查，及早发现身体异常的情况。现时，iRad合共拥有7间扫描诊断中心，其医疗团队更拥有约120名员工，包括放射科医生、放射科技师、护士和支持人员，服务近80万位病人。在医疗数据全数码化的趋势下，我们今年亦会对现有的基建系统进行技术升级，使医生能够更快捷地收到病人影像，满足电子化实时存盘需求，大大缩短报告时间，令整个过程更具效率。｣



有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室，负责管理何先生的私人资产发及财富项目。总部设于香港，公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目，而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业，同时保持多元化资产类别，投资组合包括股票、债券、医疗科技、文化产业、绿色能源、房地产和上市前投资的项目。于2021年7月，由黑桃资本附属公司为作为发起人的特殊目的收购公司Black Spade Acquisition Co（纽交所股份代号：BSAQ）于纽约证券交易所挂牌上市。



有关卓智医疗控股有限公司

卓智医疗控股有限公司是香港最大的专业医学扫描诊断集团。卓智医疗成立于2006年，现已发展成为领先的医学扫描诊断平台，并拥有多个服务点，提供全面的医学扫描诊断服务包括磁力共振 （MRI）、计算机扫描（CT Scan）、2D和3D乳房造影、超声波和X光。卓智医疗为公营及私营医疗机构提供服务，并与不同的非政府机构建立合作伙伴关系，目的是使公众能够获得医学扫描诊断服务。





话题 Press release summary



部门 金融, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

