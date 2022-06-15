碧瑶中标食环署湾仔及旺角区废物收集服务合约价值港币1.4亿



香港, 2022年6月14日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（「碧瑶」或「集团」; 股份编号：01397. HK）欣然宣布，集团获得香港特别行政区政府食物环境卫生署（「食环署」）批出两份为期五年的服务合约，总额合共约1.4亿港元，分别由2022年6月1日起于旺角区及2022年7月1日起于湾仔区提供废物收集服务。连同上述两区，碧瑶的废物收集服务将拓展至全港共五区，服务总人口约150万人，为本港废物管理市场中的领导者之一。



为配合政府的「智慧城市蓝图」及「香港气候行动蓝图2050」，碧瑶于废物管理服务中全面引入各种创新科技，以提升香港人的生活质素。例如于集团的废物收集车辆上安装智能消毒喷雾装置及创新除臭管理系统，以达致最高的卫生标准。 另一方面，集团运用全球定位系统（GPS）、驾驶记录系统、手机应用程序以及二维码等不同系统，以实时管理、记录及跟进废物收集车队的情况，以确保车队的营运效率及服务质素达至最高水平。碧瑶视可持续发展为首要任务，于上述食环署合约，主动引入电动汽车，以减少碳排放及改善空气质素。与此同时，集团更引入低地台废物收集车，确保道路安全。



碧瑶主席吴永康先生表示：「碧瑶欣然获得两份食环署服务合约，足証社会对集团一直以来努力改善社区环境的肯定。碧瑶的员工本身就住在所服务的社区，当然为提供最佳服务，不遗余力。



为香港创建一个健康社区，高效的废物管理绝不可或缺。集团的员工一直努力不懈，以确保都市废物能得到积极、适时和专业处理。碧瑶作为香港最大及备受敬重的综合环境服务集团之一，深信我们的服务对改善香港生活环境，能起重大作用。集团亦一直致力探索各种创新绿色科技，进一步推动香港成为一个更清洁、更环保及更可持续发展的城市。」



碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团（股份编号：01397） 成立于1980年，是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一，提供环卫星保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治（ESG）的表现，以推进集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





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