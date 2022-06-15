Tuesday, 14 June 2022, 14:22 HKT/SGT Share: 快狗打车GOGOX登陆港股市场 增长潜力优厚

香港, 2022年6月14日 - (亚太商讯) - 亚洲主要的在线同城物流平台GOGOX HOLDINGS LIMITED快狗打车控股有限公司公布于香港联交所主板上市详情，集团计划发售合共31,200,000股股份（视乎超额配售权行使与否而定），发售价为每股股份21.50港元。香港公开发售将于2022年6月14日（星期二）开始，并于2022年6月17日（星期五）中午十二时结束，集团股份预计将于2022年6月24日（星期五）开始在香港联交所主板买卖，股份代号为2246。



集团业务覆盖亚洲五个国家及地区(即中国内地、香港、新加坡、韩国及印度)共340多个城市，根据弗若斯特沙利文的数据，按2021年交易总额计，集团是中国内地第三大在线同城物流平台，亦是香港市场领导者，于香港的市场份额达50.9%。集团拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌：中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX，服务包括平台服务、企业服务及增值服务。



尽管受到COVID-19疫情影响，集团的海外业务于业绩记录期仍实现了强劲增长，且其收入贡献亦稳步增长。于2018年、2019年、2020年及2021年，集团海外业务所产生的收入分别占总收入的26.5%、35.4%、47.1%及48.0%。



高度可扩展的商业模式



借着在中国内地的快狗打车和海外市场的GOGOX等高知名度品牌，集团已在用户基础、运营效率及技术方面建立竞争优势。集团在技术驱动、轻资产的业务模式下营运，以具成本效益的方式建立业务并扩大市场版图，并已取得良好业绩。在中国内地，集团每当开拓一个新城市时，将会部署当地销售人员迅速建立起当地用户网络；而海外市场方面，于2021年末，集团已与48家拥有成熟的客户网络、领域知识及技术诀窍的传统物流平台合作，透过集团的灵活物流能力互相补足。



拥有先进的技术能力及服务企业客户的良好业绩记录



集团利用先进的技术和人工智能驱动的算法，创建能够快速有效地响应动态用户需求的弹性物流解决方案。集团先进的匹配系统及路线技术有助集团优化服务费、托运人支付的运费、司机收入并最终有助优化集团的财务表现。



集团服务企业客户的丰富经验使其从竞争对手中脱颖而出。集团通过提供定制物流方案，满足各行各业对物流配套不断变化的需求，达至持续增加用户基础，提高企业客户粘性及满意度。四年间，累计企业客户从2018年12月31日的16,000家，上升超过一倍至2021年12月31日的39,000家，涵盖中小企业及大型企业。



以轻资产模式扩展服务网络并扩大企业客户基础



集团计划进一步拓展现有的市场份额，同时通过战略合作、投资和收购等方式开拓亚太地区的其他潜在市场。集团亦计划继续专注深挖企业客户基础，增加企业服务的收入贡献，并进一步挖掘社交电子商务及小区团购服务等新兴行业企业客户的物流需求，提供更多元化的服务，包括冷链运输、特殊运输要求及逆向物流。



探索多元化变现机会并致力成为一站式物流平台



集团旨在成为一站式物流平台，计划为托运人、司机及生态系统中的其他参与者扩大增值服务范围以加速飞轮效应，并打算通过引入汽车制造商、经销商及加油站运营商等其他第三方服务供货商，补充集团服务产品并进一步扩展业务生态系统，使集团能提高用户留存，同时增加变现渠道。





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