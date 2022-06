Friday, 10 June 2022, 15:59 HKT/SGT Share:

来源 APEX-BRASIL 巴西出口投资促进局携手美洲开发银行及巴西联邦政府举办第五届巴西投资论坛 积极推动巴西优质投资机会

上海, 2022年6月10日 - (亚太商讯) - 巴西出口投资促进局(“ApexBrasil”)与美洲开发银行及巴西联邦政府共同举办拉丁美洲最大的招商引资论坛–第五届巴西投资论坛(“BIF”或“论坛”)。论坛将于2022年6月14日至15日举行,届时将分享多个优质投资项目及介绍巴西商业环境的演变。



BIF将汇聚巴西联邦及州政府代表以及多家领先跨国公司的行政总裁,并举行多场主题演讲及座谈会,涵盖各种热门话题,包括巴西最新的商业环境、创新的商业模式、股权投资方案、全球价值链的发展动向。论坛期间,巴西官方当局和全球商界领袖将就各个战略性行业的投资趋势进行交流,如农业、基建、能源、房地产、创新和信息技术等。



BIF不但成功邀请政府代表及全球商界领袖进行高级别座谈会,更为巴西的公共及私人项目提供吸引海外投资的机会,以建立更强大的商业网络。鉴于2019冠状病毒病持续,BIF今年将采用线上线下混合形式,现场参加人数有限。多个团队、权威人士、领先跨国公司高管及各领域的专家将以直播形式参与论坛,直播内容将实时翻译为葡萄牙语及英语。参会者可以通过线上对话间与潜在的巴西合作伙伴建立业务联系及进行互动。交流平台将于论坛开始前向参会者开放。请通过以下链接查看更多有关BIF的详细信息及免费登记参与活动。



2022年巴西投资论坛(BIF)详情



日期: 2022年6月14日 – 上午9点至下午6点 (巴西时间)

2022年6月15日 – 上午9点至下午12点30分(巴西时间)

语言: 葡萄牙语及英语

登记链接: https://www.brasilinvestmentforum.com/br/en.html

参会费用: 免费





话题 Trade Show or Conference



部门 展会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network