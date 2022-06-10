中国万天(1854.HK) 于中山市策略性开设两间餐厅



香港, 2022年6月10日 - (亚太商讯) - 中国万天控股有限公司（「中国万天」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1854.HK）近日在广东省中山市策略性开设两间主打生鲜食材的餐厅—「香港海鲜吃火锅」和「小海烧」，锐意逐步扩大集团的粤港澳大湾区（「大湾区」）餐厅网络，打造品牌「万天餐饮」。



集团密切留意内地餐饮业的潮流趋势，并看好中山市餐饮业的发展前景。两间餐厅坐落于中山市人流畅旺的中心地带，以年轻消费者为主要客户群，配合海鲜、肉类和蔬菜等生鲜食材为爱「打卡」、食得健康的食客而设。「香港海鲜吃火锅」提供多款鲜活美味的鱼生刺身菜色和粤式小炒，主厨坚持用新鲜的真材实料打造顺德特色美食；而「小海烧」用最原始的炭烤烹制方式，保留食材鲜甜本味，呈现食材纯粹原香，满足热爱海鲜烧烤的年轻食客。



今年5月，集团在深圳设立大湾区总部，标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场。集团将进一步拓展现有业务至具庞大消费群的大湾区市场及相关的下游业务，并会加大力度发展零售及餐饮、上游现代农业及相关绿色环保推广三大重点业务。今次于中山市策略性地开设两间餐厅仅是零售及餐饮业务发展的第一步，未来集团锐意在大湾区其他城市进一步扩大餐厅网络，拓展大湾区餐饮业务版图，凭借集团的上中下游全产业链优势开设更多主打生鲜食材的餐厅，逐步打造餐饮品牌「万天餐饮」。与此同时，集团亦积极提升品牌在大湾区的知名度，务求扩阔客户基础及市场占有率。



集团管理层表示，疫情下，国内餐饮行业汰弱留强，市场的竞争对手减少，加上现时疫情逐渐好转，市民消费意欲提涨，是进军餐饮业务的好时机。后疫情时代，集团将积极利用技术提升管理水平，不断优化菜品式样，提高数字化营销水平等，并善用零售及餐饮、上游现代农业及相关绿色环保推广三大业务之间的协同效应，以应对挑战，奠定强大基础。中国万天锐意扩展业务以提升业务发展策略的多元性，而大湾区业务将是集团最大的盈利增长点，长远可望为集团带来稳定持续的收入。



另外，于中国万天本周举行的股东特别大会上，股东通过两项普通决议案，根据购股权计划，按行使价每股股份0.320港元，向中国万天控股有限公司主席兼执行董事许国伟先生和中国万天控股执行董事兼行政总裁钟学勇先生分别授出45,000,000份购股权和23,000,000份购股权，体现管理层对中国万天未来发展的坚定信心，亦有效增强投资者信心，有利集团的长远发展。



关于中国万天控股有限公司

中国万天控股有限公司（1854.HK）主要从事采购、加工及供应食材，专为香港餐饮服务经营商提供蔬菜及水果等业务。集团提供逾1,300种食材给逾480家客户。2022年5月，中国万天在深圳设立大湾区总部，标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场，将发展零售及餐饮、上游现代农业及相关绿色环保推广三大重点业务，积极打造大湾区绿色龙头品牌，为客户提供新鲜健康食品，让天下人吃上放心菜。





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