助力华峰集团跨境并购 兴业银行跑出金融加速度

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|Wednesday, 8 June 2022, 09:43 HKT/SGT
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香港, 2022年6月8日 - (亚太商讯) - 一笔1亿美元的跨境并购融资业务，从业务启动到贷款落地，需要多长时间？兴业银行给出的答案是：5个工作日。
近日，国内新材料行业领军企业华峰集团收购美国杜邦旗下剥离出的生物基产品相关业务及技术正式完成交割，兴业银行为该笔并购交易提供1亿美元跨境并购资金支持，这是目前为止华峰集团规模最大的一笔海外并购交易。
据介绍，兴业银行在获悉华峰集团跨境并购融资需求时，距离交割日仅剩10个工作日，为确保交割顺利完成，并购资金须提前到账。兴业银行迅速行动，立即启动敏捷柔性工作机制，成立由总行投资银行部、企业金融风险管理部、杭州分行及下辖温州分行组成的专项工作小组，总分支、多条线、多部门联动、平行作业，不分昼夜全力推进，最终仅用5个工作日即完成业务报告、审查审批、贷款发放的全部流程，在交割日前顺利放款。
华峰集团相关负责人表示，本次收购的生物基PDO与PTT等产品，可替代华峰集团现有的部分原料来生产环保型聚氨酯产品，推动可持续材料规模化，对华峰集团构建绿色产业链、产品链及提升价值链，增强华峰现有产业的协同能力，加快绿色新技术与产业转型升级具有重要意义。
本笔跨境并购融资业务的落地，正是兴业银行发挥“商行+投行”优势，强化产业链供应链金融服务，加快推动我国产业绿色转型升级的生动实践。“我们将进一步提高政治站位、强化责任担当，坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出位置，聚焦重点区域、重点领域、薄弱环节，持续加大制造业、绿色发展、科技创新、乡村振兴等金融支持力度，为稳住经济大盘、推动经济社会高质量发展作出更大贡献。”兴业银行投资银行部负责人表示。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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