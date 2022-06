Monday, 6 June 2022, 11:13 HKT/SGT Share:

来源 Ching Lee Holdings Limited 正利控股(3728.HK)注资2400万发展土瓜湾物业项目

香港, 2022年6月6日 - (亚太商讯) - 正利控股有限公司(「正利控股」或「本集团」,股份代号3728.HK)于上月与五名合作伙伴(1)设立项目公司(2)和订立最终合营协议(3),按比例出资2400万港元,以占20%股权的方式共同投资约1.12亿元收购土瓜湾地皮,计划将其发展商住物业。



正利控股继2018年参与AVA228住宅项目后,成功由建筑商晋身成为全产业链的房地产开发商。今次收购的项目位于土瓜湾北帝街105及105A号,占地面积约2132方呎,计划发展成1幢19层的精品式商住综合大厦,地下及一楼为商业面积,其余楼层为住宅面积 ,其面积将符合今年初政府推出有关住宅楼宇「限尺」的新政策(4)。项目为合并地盘,位处土瓜湾核心地带,附近环境发展成熟,设施完善加上生活配套一应俱全,与毗邻的市建局重建项目产生协同效应,极具发展潜力。近年土瓜湾「大变天」,在政府推出市建局「四合一」重建计划(5)的带动下,吸引各大地产发展商纷纷于区内扩展,收购旧楼重建,令土瓜湾区焕然一新,更成为年轻人新聚居之地,再加上九广东铁沙中线开通,可谛造土瓜湾为美化舒适和生活便利的居住环境,预计将受年青大众欢迎。



正利控股主席吴彩华认为:「我们在建筑行业有多年丰富经验和全面技能,对发掘出新物业发展项目感到雀跃万分,为本集团由建筑商踏足为地产发展商又跨进一大步。本集团对香港物业市场前景保持乐观,并将积极寻找可行的物业开发机会。」



本集团经营建造、顾问工程及项目管理服务超过23年,凭借多年跻身建筑业的丰富经验,现为房地产提供由地基工程、建筑工程及销售工作一体化服务,资源整合可提高协同效应,减低中间商成本,提升项目利润率。成功例子包括位于深水埗大埔道的「AVA228」的住宅项目,该项目为深水埗区最早的区内重建项目之一。「AVA228」项目已于上年底落成及所有住宅单位经已全数出售,为本集团的物业发展里程奠定基础。



媒介查询:

New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy

电话:+852 2126 7076

Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

Jenny Cheung jenny.cheung@newsmilehk.com

Richard Wong richard.wong@newsmilehk.com



编辑垂注:

1. 五名合作伙伴

正利控股有限公司(「正利控股」)落实与新华汇富金融 (Primo Holdings Limited)、尊旺 (Zun Wang)、RJHK、Gainful Asset Management 及 Berrystead Investment (合伙人) 成立项目公司,分别拥有20%、20%、25%、20%、5%及10% 权益。



正利控股有限公司:为一间根据开曼群岛法律注册成立的有限公司,是香港的一名总承建商,在公营和私营部门有超过23年的承建经验。正利控股及其附属公司的主要业务是在香港提供建造及顾问工程及项目管理服务。主要从事提供的业务包括底层结构建筑工程服务,上盖建筑工程服务及以总承建商身份提供维修、保养、改建及加建现有结构 (RMAA) 的工程服务等。正利控股于2017年9月18日在香港联合交易所有限公司从创业板转主板上市,股份代号为3728.hk。公司官网:http://www.chingleeholdings.com



Primo Holdings Limited:为根据香港法例注册成立的有限公司并为新华汇富金融的直接全资附属公司。其主要从事投资控股。主要业务为提供金融服务,包括证券、商品期货及期货经纪、企业融资、资产管理、借贷、物业投资及自营投资。



尊旺Zun Wang Holdings:尊旺为一间根据英属处女群岛法律注册成立的有限公司。该公司主要从事投资控股。尊旺由陈嘉辉先生最终全资拥有。



RJHK:为一间根据英属处女群岛法律注册成立的有限公司。其主要从事投资控股。RJHK由简伟文先生最终全资拥有。



Gainful Asset Management:为一间根据英属处女群岛法律注册成立的有限公司。其主要从事投资控股。Gainful Asset Management由陈伟松先生最终全资拥有。



Berrystead Investment:为一间根据香港法例注册成立的有限公司。其主要从事投资控股。Berrystead Investment由李伟生先生及梁慕珊女士最终全资拥有。



订立合作框架协定

正利控股与合作伙伴于2021年12月9日就建议成立合营企业公司「项目公司」及项目公司收购一间「目标公司」的全部权益而订立合作框架协定。根据合作框架协议,正利与合作伙伴同意 (其中包括) 就成立项目公司进行磋商及订立最终协议。



2. 项目公司:Empire Elite Group Limited于2021年11月12日为英属处女群岛法律注册成立的有限公司,主要从事合法及实益拥有香港物业的目标公司的投资控股。



目标公司:Front Builder Investment Limited于1988年9月28日为中国香港注册成立的有限公司,主要业务为于香港出租物业以赚取租金收入。



3. 最终合营协议

于2022年4月7日,正利控股将与合作伙伴及额外投资者Berrystead Investment就项目公司订立最终合营协议。正利控股知悉合作伙伴拥有相关经验及资源,为目标公司持有的物业相关项目提供融资,用于向中资发展商武夷集团收购土瓜湾地盘项目,并重建成一幢19层高的商住综合大厦。收购位于九龙土瓜湾北帝街 105 及 105A 号的空置土地。项目公司最高资本承担共 1.5 亿元。该项目公司(作为买方)与华杰发展有限公司(作为卖方)订立买卖协议,内容有关购买目标公司全部已发行股本,连同华杰发展有限公司向目标公司垫付的股东贷款,总代价为1 亿1千150万港元。该买卖协议预期于买卖协议日期起计30日或之前完成。



4. 住宅楼宇「限尺」的新政策(最低单位面积要求)

有关最低单位面积要求,发展局局长黄伟纶于2月24日公布,私人房屋的最低单位面积要求推展至所有政府卖地项目、铁路物业发展项目、市区重建局项目,以及私人发展商的换地和修订地契的申请,订定每个单位的实用面积至少要达26平方米(约280平方呎),以改善市民的居住空间,响应社会『住大啲』的要求。

https://www.info.gov.hk/gia/general/202202/24/P2022022400624.htm



5. 市建局「四合一」重建计划

四个重建项目包括启明街项目、鸿福街 / 启明街项目、启明街 / 荣光街项目,以及荣光街项目。https://www.ura.org.hk/tc/news-centre/press-releases/20211122





话题 Press release summary



部门 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Ching Lee Holdings Limited Apr 26, 2018 18:20 HKT/SGT 正利控股有限公司入股卢华先生家族集团旗下「AVA系列」住宅项目 开拓地产投资业务 更多新闻 >>