Monday, 6 June 2022, 10:37 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康携手凯龙瑞及亚洲联合基建成立合资公司 开创医疗业务租户与业主双边赋能合作 于香港兴建医疗级别专用大厦

香港, 2022年6月6日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构*──医思健康（「公司」，连同附属公司，统称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团与房地产投资管理公司凯龙瑞集团（「凯龙瑞」）及亚洲联合基建控股有限公司（「亚洲联合基建」；香港联交所股份编号：0711）成立合资公司（「合资公司」），联合于香港兴建优质的医疗级别专用大厦（「医疗大厦」）。大厦落成后集团将成为主要承租人。



集团已有条件同意向合资公司作出不多于275百万港元的初步出资，占合资公司已扩大发行股本总额的30%。集团亦将就医疗大厦订立租约，初步租约为期5年，并可选择续租5年。医疗大厦预期将于2024年第四季度落成。



医疗大厦位于金马伦道尖沙咀核心商业区，预计可出租楼面面积约103,000平方呎。基于达成的租户与业主双边赋能合作关系，集团将参与兴建这一独特的医疗级别专用大厦，以推动集团的业务增长及未来策略发展。集团亦将取得大厦冠名权，将有助于集团提升品牌知名度。于该医疗大厦中，集团将进行定制化医疗用途布局使其得以容纳专业的医疗器械，提供优越一站式的医疗及医美服务。集团计划将其他分散在香港九龙不同大厦的诊所整合至此，并预期该专用大厦可提升医疗健康服务水平以及营运效率。



医思健康执行董事兼首席策略总监及首席投资总监王家琦女士表示：「医疗大厦将成为集团于香港开展优质医疗健康服务的核心场景。是次战略落地展示了集团对打造以优质服务为核心的闭环医疗生态系统之承诺，巩固了集团作为一站式综合医疗健康服务提供商的领先地位。医疗大厦落成后将成为集团策略的关键支柱，可为客户提供一站式无缝衔接的医疗健康服务体验。



我们对能够达成此次开创性的医疗租户与业主双边赋能合作倍感荣幸，凭借集团于医疗健康服务领域的市场领先经验，以及合作伙伴凯龙瑞及亚洲联合基建的丰富房地产及建筑经验，集团期待将香港及其他地区的优质医疗健康服务水平提升至新的高度。 」



凯龙瑞集团香港首席执行官何震东先生表示：「我们很高兴能够与知名医疗机构医思健康及亚洲联合基建开展合作，于尖沙咀中心地段兴建一幢医疗专用大厦，从而把握香港对医疗房地产日益增长的需求。」



亚洲联合基建主席彭一庭先生表示：「亚洲联合基建很高兴能够与医思健康及凯龙瑞合作兴建此意义非凡的项目。亚洲联合基建一直致力于改善香港市民的生活。随着社会大众对健康及健康的意识不断提高，我们相信该兴建项目不仅能够令合资公司伙伴受益，同时亦有利于社会大众。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。此举以集团高端品牌及优质客户服务为支撑，旨在为客户提供安全且有效的专业医疗健康服务。



集团目前直营的诊所/服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面 极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案 DRREBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全 科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医 疗中心、全方位牙科服务中心 UMH DENTALCARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、 心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心 及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医 院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



关于凯龙瑞集团

凯龙瑞集团是一家专门从事投资管理及资产管理的专业机构，为国内外机构及个人投资者寻找、评估、收购具有良好发展前景和投资价值的专案，同时提供全面的投资管理及资产管理。凯龙瑞集团成立于2004年，在上海、香港、北京、成都、大连和广州设有办公室。



关于亚洲联合基建控股有限公司

亚洲联合基建控股有限公司，于香港交易所主板上市，股份代号为00711。集团旗下业务包括建筑工程及管理、物业发展及资产租赁、保安及设施管理服务、隧道管理、非专营巴士服务、以及医疗科技与健康。旗下子公司「俊和」为香港著名建筑承建商及物业发展商，凭借其卓越雄厚的建筑经验及专业实力，使集团紧握合适发展机遇，以提升集团整体盈利水平及创造更高投资价值。



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