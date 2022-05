Friday, 27 May 2022, 09:35 HKT/SGT Share: 宝尊电商2022Q1财报:增值性服务收入强劲增长 科技赋能助力品牌应对疫情冲击

香港, 2022年5月27日 - (亚太商讯) - 北京时间5月26日,宝尊电商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公布了截至2022年3月31日的第一季度财报。财报显示,宝尊2022年第一季度GMV约为170亿元人民币,总净营收约为20亿元人民币。



宝尊电商创始人、董事长兼CEO仇文彬先生表示:“2022年有着不平凡的开篇,我们目睹着宏观经济下行和经济不确定性对消费者信心造成的冲击。尽管诸多外部挑战,我们的战略业务拓展仍然取得了阶段性成果,获客节奏持续加速。通过持续深挖业务范围,我们的增值服务收入贡献不断攀升,新兴渠道布局也进一步推进。在品类多元化、品牌组合优化和技术创新方面的持续努力,极大地帮助我们增强了业务韧性。我们将继续积极探索增长动力,不断提升价值创造能力。”



战略拓展有序推进 全渠道战略加速落地

本季度宝尊战略拓展有序推进,在奢品、高端品、品质生活等重点品类斩获多个新品牌。同时宝尊加大品牌矩阵优化力度,通过业务更迭进一步提升运营效率践行高质量成长战略。 一季度,宝尊净新增12 个店铺运营品牌合作伙伴,截至2022年3月31日,其店铺运营品牌合作伙伴数量已增至 345 个。



从渠道细分来看,本季度非天猫渠道GMV贡献提升至40%。京东、微信小程序、抖音等渠道均实现了三位数的增长。全渠道的关键含义在于为品牌实现了消费者资产的累积与沉淀,提升品牌价值和生命力,助力品牌实现长期可持续增长。宝尊以其多年的科技沉淀及全渠道实力,赋能品牌在电商格局变迁中,提升商业灵活性,不断挖掘商业机会。



具体来看,在京东渠道,本季度宝尊助力多家奢品、高端时尚及美妆品牌开设店铺,收获业界广泛好评,树立多个行业标杆。在抖音渠道,宝尊成立独立厂牌——掌镜,目前已有200余名员工,在服饰、小家电、品质生活用品等品类取得了坚实的进展。同时宝尊打造内容及直播服务矩阵,即店铺自播、创意营销及抖音直播,充分撬动互动意愿,提升用户体验。



增值性服务收入强劲增长 助力品牌数字化转型

宝尊中期战略规划明确提出,通过“以客户为导向的服务升级”提升与品牌的长期价值。“以客户为导向的服务升级”,是指遵循客户至上原则,为品牌量身定制专属服务,在提升服务渗透率的同时,通过差异化的解决方案,寻求更多商业机会。本季度受疫情冲击,宝尊传统代运营业务收入有所下滑,但其增值性服务收入实现了逆势增长,特别是数字营销和技术服务收入同比增长39%。宝尊电商CFO Arthur Yu先生表示:“疫情当下,尽管店铺运营收入有所下滑,但我们的数字营销和技术服务等增值服务实现了两位数的同比高增长,彰显了宝尊在业务渗透、品牌长期合作和价值实现的持续进展。”



此外,随着电商对品牌增长的战略意义更为清晰,宝尊助力品牌伙伴不断加码数字化建设,以很大程度地提升全渠道能力,促进线上线下有机融合及实现品牌终身价值。宝尊例举了两个标杆性案例:宝尊为某国际电子品牌合作伙伴打造一体化经销商管理体系,实现厂商、店铺、消费者三方的数字化贯通。在另一案例中,宝尊助力某国际知名运动品牌打造中国在地战略的技术系统,将电商运营团队、技术团队和品牌合作伙伴的团队有机融合,共创成功。双方不仅实现商流的合作,还在消费者运营、隐私保护及终身价值的创造方面紧密合作。宝尊相信,品牌合作伙伴的技术转型成果,是其在今后线上及整个中国市场获得业务成功的关键所在。



数字化运营平台保驾护航 多维度积极“战疫”

自今年3月以来,新冠疫情在国内多地爆发,严重影响经济运转与商业正常运行。秉承“科技成就商业未来”的愿景,宝尊利用丰富的技术储备,推出多项创新服务方案,协助品牌合作伙伴应对疫情影响。在技术、物流、客服、运营等维度,宝尊第一时间筹备“战疫”,提出应对方案。



系统层面上,利用成熟的一盘化整合库存管理系统和“Shopdog”等O2O工具,宝尊为品牌客户实现了库存的线上线下无缝整合。其数字一体化管理平台“S-ANY”,使品牌服务摆脱了地域限制,提升数据化的管理效能,成为疫情期间顺畅运营的强大支撑。其布局在南通、合肥的区域服务中心,充分分散了疫情下的聚合风险。客服、设计、运营等新岗位的入驻,全面保障远程全链路服务。宝尊加快部署“多点服务战略”,在全国九个城市全面落地,进一步提升了服务的灵活性和可靠性。物流保障方面,宝尊积极应对,由中心仓模式切换至网格型供应模式。运营方面,敏锐洞察平台政策,并对货品和营销策略进行针对性调整。



在保障顺畅运营之外,宝尊也不断提出解决方案助力品牌捕捉生意机会,对冲疫情影响。疫情期间,部分品牌合作伙伴线下门店营业受到影响,宝尊携手品牌积极探索基于微信小程序端的O2O解决方案。通过整合性解决方案,盘活品牌线下资源,实现销售逆势上涨。举例而言,宝尊协助某奢品品牌在20余城市的50多家线下门店,部署具备远程销售功能的小程序,助力品牌在疫情封闭期间实现强劲销售增长。



践行可持续发展 积极探索长期增长动力

宝尊一直以来积极践行可持续增长战略,今年5月,宝尊发布2021年度可持续发展报告,并设立长期碳排放目标——即到2030年实现碳排放较2021年减少50%,到2050年实现碳中和。此外,宝尊还启动了全面薪酬改革机制,更加表彰个人业绩贡献,培养更有创业热情和效率的企业组织和文化。在积极践行可持续发展承诺的同时,宝尊也不断探索增长动力。本季度,宝尊设立新加坡公司,标志着其向东南亚扩张的里程碑。



“得益于成熟的数字运营系统、坚实的技术基础设施、战略部署的仓库和不断扩大的区域服务中心,我们能够有效的降低疫情影响。我们的适应力、可靠度和责任感赢得了品牌合作伙伴的赞誉。虽然市场短期相对动荡,但我们对自己的价值主张充满信心,我们将以勇气、担当、智慧、机敏的信念推进业务,保护公司和股东的利益。”仇文彬先生总结道。





