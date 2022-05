维珍妮与天猫成立T-LAB数字化产研实验室

香港, 2022年5月24日 - (亚太商讯) - 全球领先的贴身内衣创新设计制造商(Innovative Design Manufacturer,「IDM」)维珍妮国际(控股)有限公司(「维珍妮」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」)(股份代号:2199)欣然宣布,集团与阿里巴巴集团(股份代号:9988)的子公司之一,浙江天猫网络有限公司(「天猫」)达成战略合作,于新品创新中心(TMIC)内成立T-LAB数字化产研实验室。

维珍妮与天猫数字化产研实验室合作签约仪式现场

维珍妮与天猫成立T-LAB数字产研实验室

T-LAB数字化产研实验室是维珍妮数字化转型升级的一部分,亦是天猫推动数字技术在制造业应用的有益探索。作为全球内衣行业的领导者,集团与国际头部品牌及众多的中国本土品牌建立了长久稳定的合作关系。此外,集团不断革新核心技术,建立坚实的技术壁垒,亦已拥有超过100多项国际专利,此次战略合作。可让维珍妮依据天猫的消费洞察,继续研发具前瞻性的新技术、新面料。



另一方面,经过5年的发展和积累,天猫新品创新中心深入产业链的上下游,与包括知名化工原材料厂商及消费品牌在内的全球150家集团、2000家品牌,合作进行C2B的产品创新。天猫将联合品牌、商家,将维珍妮的创新专利及技术,应用于新产品、新品类,从而加速其商业化。与此同时,双方还将依托维珍妮在人体工学研究等方面的积累,引领行业发展方向,推动行业标准的建立。



天猫内衣行业总经理芷兮表示:「内衣在中国的市场规模达数千亿,其发展分为四个阶段。第一阶段是成熟品牌拥抱电商管道。第二阶段则是新品牌的成长期,而短短5年之内,天猫上已经涌现出估值超过20亿美元的新品牌。第三阶段是垂直细分品类和高价值品牌的发展时期;进入第四阶段后,在线线下、产业链上下游将深度融合。目前,行业的发展正处在第二、第三阶段。」



天猫新品创新中心负责人添绮补充:「对于品牌而言,天猫不只是销售管道,更是直面消费者的阵地。天猫TMIC的价值,就是让品牌利用数字化的技术,更好的理解消费者,理解消费者的新需求。」



维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生总结:「在今天的商业环境里,一切创新都必须从消费者的需求出发,这亦正是今天我们与天猫内衣及新品创新中心合作的原因。当绿色、环保、健康的生活方式成为潮流趋势,消费者对于产品的功能、质量提出了更高的要求。与此同时,中国女性对于内衣的需求日趋丰富和多元,细分新品类为产业带来了新的发展空间。我们相信,与天猫共同描绘的产业创新蓝图,不仅能让我们更靠近消费者、更理解消费者,也能让我们继续为品牌伙伴创造引领市场趋势的产品,达致多赢局面。」



天猫新品创新中心于2017年成立,通过天猫的消费洞察、人群洞察,深度挖掘消费需求,形成一系列数字工具及产品,服务品牌的新品研发。它将传统的从实验室、设计师再到消费者的研发模式,转变为从消费者需求出发的C2B创新模式,大幅提升新品成功率与效率。天猫新品创新中心将升级前沿趋势发现、消费需求洞察、产业创新图谱、数字创意加速四大能力,继续提升商家提高新品研发效率。



有关维珍妮国际(控股)有限公司

维珍妮国际(控股)有限公司于1998年在香港创立,是全球领先的贴身内衣制造商。透过采用创新设计制造(IDM)业务模式,维珍妮为国际知名品牌合作伙伴提供多种产品,包括贴身内衣、运动产品、消费电子配件、胸杯及模压产品、鞋类及布口罩。集团拥有两大策略据点 ──中国深圳的研发及生产基地,以及越南自集团于2016年扩产后成为重要的生产基地。





