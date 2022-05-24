Tuesday, 24 May 2022, 18:13 HKT/SGT Share: 第五十届「十大杰出青年选举」正式启动 杰出青年携手「看‧建未来」重塑社区 重燃港人「疫」境自强精神

香港, 2022年5月24日 - (亚太商讯) - 由国际青年商会香港总会（「JCI香港总会」） 主办的第五十届「十大杰出青年选举」（「十大杰出青年选举」）今天正式启动！今年的「十大杰出青年选举」以「看‧建未来」为主题，寓意一众心怀抱负的青年，以具前瞻性的视野开拓未来，并透过来自各界的认可，让青年领袖的成就及理想得以被看见。十大杰出青年选举由即日起至 2022年 7 月 11 日公开接受提名介乎 21 至 40 岁的香港青年人。提名表格可于国际青年商会香港总会或德勤索取。详情请浏览「十大杰出青年选举 2022」网址： http://jcihk.org/toyp/。

国际青年商会香港总会主办的「十大杰出青年选举2022」今日举行启动礼。

「十大杰出青年选举」成催化剂 助菁英成就更好未来

JCI香港总会一向致力推动香港菁英成就更美好的未来，历年来透过「十大杰出青年选举」在芸芸的香港青年人当中寻找、发掘和表扬对社会有贡献的菁英，让香港的杰出青年（「杰青」） 得到外界的认同，并推动他们肩负起杰青荣衔的使命，唤起大众关心社会的意识，发挥各自不同的能力去照顾社会上有需要的人。「十大杰出青年选举」如同催化剂，助菁英成就更好未来。



经历半个世纪 「十大杰出青年选举」作为孕育行业翘楚的摇篮

国际青年商会香港总会会长杨甘琳女士表示：「经历半个世纪，我们一直相信青年能创造未来。「十大杰出青年选举」作为孕育行业翘楚的摇篮，在这五十年间，成就了389名来自五大界别的菁英，不断贡献社会，为香港创造出一个个『杰出成就，惠己及人』的故事。今年的「十大杰出青年选举」较以往更多一层意义，香港的青年人在疫情的阴霾下面对史无前例的挑战，骤似看不见未来；我们希望以『看‧建未来』的主题，坚定香港青年人的信心，在一众杰青的带领为香港带来曙光，协助重建香港。「十大杰出青年选举」除了有为人熟悉的知名人士获选，当中不乏在社会默默付出的香港青年，我在此鼓励大家提名身边的杰出青年参选。」



今年「十大杰出青年选举」的甄选顾问由德勤担任，并获中国首席执行官曾顺福先生担任启动礼嘉宾之一。评审团成员包括前食物及卫生局局长高永文医生GBS，BBS，JP（首席评审）、前财经事务及库务局局长陈家强教授GBS，JP、全国政协委员林大辉博士SBS，BBS，JP、香港董事学会行政总裁徐尉玲博士BBS，MBE，JP，以及科研企业家林晓锋博士。获提名人士先由甄选顾问进行甄选，通过初选之候选人再经评审团进行面试。根据候选人于其工作或专业范畴的杰出表现以及对社会的贡献后，选出当届的十大杰青。



首席评审高永文医生表示：「我很荣幸成为今年「十大杰出青年选举」的首席评审。「十大杰出青年选举」的宗旨是『青年双手，创造未来』，五十年来表扬了很多对香港有明显贡献的菁英，拓阔了香港青年人的视野，推动青年人共同建设香港。我们会一如既往保持专业、独立、公平公正的态度，根据JCI香港总会的评分准则及指引，选出今年的十大杰青。」



德勤中国首席执行官曾顺福表示：「『十大杰青』支持杰出人才的宗旨，与德勤坚持以人为本，重视人才发展的理念一致。去年11月，德勤更宣布启动『INspire HK跃动香港』战略，计划于未来三年投入10亿港元推进香港业务升级转型和培训人才。我们非常荣幸能受邀担任今届的甄选顾问。适逢今年也是德勤香港办公室设立50周年的重要时刻，令我们这次合作别具意义。人才是驱动创新及可持续发展的引擎，我们期望在每一位候选人身上也看到前瞻思维、创造力，以及勇于为香港建设更美好未来的精神。德勤将继续携手社会各界，支持新一代杰出青年人才发展，共同为香港的持续发展及繁荣作出贡献。」德勤作为「十大杰出青年选举」甄选顾问，将会坚守JCI香港总会的宗旨，甄选出勇于担当、具备坚毅精神和信念的青年人。



历届杰青分享人生经历 鼓励青年人「疫」境自强

今年「十大杰出青年选举」的启动礼以线上和线下模式举行，JCI香港总会更首次以合作伙伴身份支持TEDx演讲分享环节，演讲者阵容顶盛，包括2011年当选杰青的社企之父、香港社会创投基金创办人魏华星先生、 2018年杰青得奖者及MWYO青年办公室营运总监叶维昌先生、2019年杰青得奖者及注册遗体防腐师及遗体修复师伍桂麟先生。他们向线上过百名观众分享如何携手「看‧建未来」。大会更首次跨世代邀得年仅十三岁的气候及环境行动者刘衍一先生，以未来栋梁的身份反思现在，以个人的一小步，解决迫切的全球暖化问题。此外，嘉泓物流董事张淑明女士反思未来对自身及小朋友的意义，而多行业创业家邵燕宁女士则以创意改革传统珠宝行业为题材，鼓励青年人善用科技创意来实现梦想。互动环节中，2018年度十大杰青 Vivek Ashok Mahbubani先生更以线上投票，收集二百名线上观众对未来的看法。



讲座内容从可持续发展、跨界协作、青年未来、科技创新，母亲与新一代等多个角度，与各界反思香港以至全球的挑战及机遇，鼓励大家发挥自身的影响力，通过教育、创意及与身边的人共同跨越生命的不同障碍，以永不言败的香港精神，缔造更美好的未来。



汇聚杰青智慧 倡议支持青年发展的方案

过去五十年，JCI香港总会致力透过「十大杰出青年选举」，让一个又一个青年人的杰出成就得以被看见及肯定。适逢候任香港特别行政区行政长官李家超先生在其政纲提到要特别关注青年人的发展，今年JCI香港总会亦更着力鼓励青年人，将愿景化成行动，包括倡议支持青年人发展的方案，以汇聚杰青智慧，为青年人发声。今届杰青将继续推行社会服务活动，履行服务社会的任务。他们的使命将会川流不息，不间断为未来规划贡献社会的蓝图。



「十大杰出青年选举」筹委会主席陈立言女士亦表示： 「过往五十年来有不少人为『杰出』立下不同的定义，我们认为杰出就是因应社会最急切需要之时，及时地为「看‧建未来」出谋献策，以不同的角度来制定跨界别的解决方案。未来始于现在，现在正是时候让社会各界提名可以启发我们「疫」境自强的领袖，携手「看‧建未来」。」



有关「十大杰出青年选举」

由国际青年领袖组织国际青年商会香港总会（www.jcihk.org）主办的「十大杰出青年选举」始于1970年，至今已达50届，候选人来自五个职业界别，包括「公共及社会服务」、「工商业」、「教育」、「演艺、康体、文化及艺术」、以及「专业工作」，期间共选出 389位杰出青年，例如为香港取得历史性首面奥运会奖牌兼首面金牌（滑浪风帆）的「风之后」李丽珊（1996 年当选）、积极参与慈善工作的歌手张学友（1999 年当选）、热心教育勉励边缘⻘少年的「零分小子」吕宇俊（2006 年当选）、为香港奥运史上获得的三面奖牌的香港「牛下女车神」李慧诗（2018 年当选）、香港首位轮椅羽毛球运动员陈浩源（2019 年当选）、前香港中文大学医学院生物医学学院解剖室经理（高级遗体防腐师）伍桂麟、香港首位印度裔社工 Jeffrey ANDREWS （2019 年当选）及奥运游泳选手欧铠淳女士(2020年当选)。



关于国际青年商会香港总会

国际青年商会香港总会（前身为香港青年商会）于1950年成立，是一个汇聚及培育青年领袖及企业家的国际性组织，隶属于国际青年商会（JCI）。国际青年商会香港总会之宗旨是提供不同的发展及训练平台予青年人，让他们有正面的改变。现时会员约2000多人，活跃会员年龄由18至40岁，分布于21个分会，会员透过筹办多类型有意义之社会工作计划，从实践中学习，继而提升管理能力及经验，训练自己成为青年领袖，为香港缔造更美好的社区。网址︰ www.jcihk.org





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