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来源 EC Healthcare 医思健康收购连锁体检中心 进一步扩大客户基础整合健康检查市场

香港, 2022年5月23日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构*──医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，收购美邦医学体检中心及其附属公司（「目标公司」）75%已发行股本，总代价为4,125万港元，将以现金支付。



目标公司自2002年开始于香港提供全面的健康检查服务，具有悠久历史。目标公司截至公告日期于香港佐敦，铜锣湾，荃湾及观塘经营4间健康检查中心，并运营位于佐敦的一间医疗中心及位于荔枝角的一间化验所以支持医学实验室测试服务。根据截止2021年11月30日止八个月之未经审计财务数据，该等目标公司的税后溢利为约6.5百万港元。



于收购完成后，集团将运营总计6间体检中心，全面覆盖香港新界，九龙及港岛，实现对香港健康检查市场的进一步整合。凭借目标公司广泛且忠诚的客户群及历史悠久的良好服务口碑，集团将有效扩大客户基础并在客户有需求时，通过进一步转介及预约医生问诊等方式，将体检服务的客户流量分流至集团其他的专科及健康管理业务分部，以增高总体收入，创造协同效益。



医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生表示︰「在旷日持久的新冠疫情下，大众的健康管理及保健意识不断提高，推动健康管理及体检服务的需求持续上升，市场增长前景可期。相信是次收购有助推动集团于大健康市场的整合，巩固集团在消费性医疗板块的领导地位。集团将一直致力于打造以客户为中心的大健康生态闭环，为客户提供一站式的优质服务。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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