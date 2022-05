Thursday, 19 May 2022, 21:22 HKT/SGT Share:

来源 BDO BDO公布2022年BDO环境、社会及管治大奖得奖名单 第四届的大奖显示,尽管疫情带来挑战,杰出香港上市公司仍对提升环境、社会及管治高度关注

香港, 2022年5月19日 - (亚太商讯) - 全球第五大会计网络 ─ BDO今天公布第四届BDO环境、社会及管治大奖(「大奖」)的得奖名单。此大奖备受上市公司的广泛支持,本年度各奖项的得奖企业是从约90个提名中选出,均展现卓越的环境、社会及管治(ESG)报告及披露。得奖企业由著名及专业的评审团选出,肯定了在推行可持续发展措施方面的杰出成绩。BDO因应2019新冠病毒疫情(「疫情」)的情况,今届BDO环境、社会及管治大奖颁奖典礼在网上举行,并邀请关注者及大众一同见证得奖企业于过去一年在ESG报告所付出的努力及取得的成就。

BDO环境、社会及管治大奖举行网上颁奖典礼,表扬坚守ESG承诺及在ESG方面表现出色的企业。

(左起)立信德豪审计部董事总经理陈锦荣、立信德豪非审计部董事总经理江智蛟。

立信德豪董事兼风险咨询服务总监郑文汉。

为了应对全球急速暖化,企业应该履行企业责任,采纳减少碳排放的方案,尽最大努力减少商业活动中所释放的温室气体,致力实践长期净零排放的业务模式。2021 年,BDO国际发起BDO可持续发展运动,承诺在2050年之前达至温室气体净零排放。BDO各事务所正共同努力实践这一承诺,避免对地球产生不良影响。因而,BDO将今届大奖主题定为「碳中和」,以表扬致力实现净零排放并在减碳各方面表现出色的公司(见下列完整名单)。



最佳ESG报告大奖评审团主席香港董事学会行政总裁徐尉玲博士BBS MBE JP表示:「ESG的采纳是由董事会领导力、企业文化和员工行动共同推动。ESG报告能向持份者传达公司的价值和贡献。我很高兴见到今年入围者的高水平和得奖报告的卓越表现。这个奖项项目对促进可持续发展再次发挥作用,值得嘉许。」



ESG最佳表现大奖评审团主席世界绿色组织创办人兼行政总裁余远骋博士表示:「众所周知,现时ESG是市场焦点,很高兴看到参赛者在报告中均有提及业务先例,为TCFD框架做准备,从源头着手。身为董事会的一员,我支持积极参与。总的来说,我很高兴看到BDO继续为社会带来积极影响。」



主题大奖评审团主席世界自然基金会香港分会主管 - 企业可持续发展何美娟女士表示:「感谢BDO举办以碳中和为题的ESG大奖。我们正处于应对气候变化的关键时刻、将升温限制在摄氏1.5 度,避免给人类和自然带来灾难性的影响。商界在根据气候科学迅速减少温室气体排放方面发挥着关键作用。企业必须与供应链的成员、客户、投资者、监管机构和社会紧密合作,采取果断行动实现可持续发展。」



香港立信德豪会计师事务所审计部董事总经理陈锦荣先生MH JP表示:「BDO环境、社会及管治大奖已踏入第四届,我们继续鼓励上市公司提升对社会责任和可持续发展举措的认识。2022年是充满挑战的一年,疫情肆虐下,每家公司都需要想办法进行重塑以维持运营。我们很荣幸看到许多老朋友,以及一些新面孔参与今年的奖项角逐,展示了他们在ESG领域的持续努力和卓越成就。本届大奖以『碳中和』为主题,我们乐见许多公司展示了他们通过碳减排实践净零排放的努力,除此之外,他们亦将这一目标纳入他们的长期业务模式。BDO作为「净零金融服务提供者联盟」的一员,致力响应2050年或之前达至全球温室气体净零排放的目标。」



香港立信德豪会计师事务所非审计部董事总经理江智蛟先生表示:「我们共收到近 90 份提名参加今年的奖项。 藉此机会,我谨代表 BDO 向我们的评审团、媒体合作伙伴和支持机构表示衷心的感谢,使本年度奖项得以顺利举办。此外,我还要感谢参加奖项评选的所有公司。我们十分荣幸见证他们在ESG 方面取得的成果以及持续成长。受疫情影响,颁奖典礼已经连续两年于网上举行,我们期待明年能够与大家见面,共享喜悦,见证成就。展望未来,BDO将继续支持香港上市公司,协助它们提升ESG报告水平及表现,以促进香港整体的ESG的发展。」



香港立信德豪会计师事务所董事兼风险咨询服务总监郑文汉先生表示:「作为持续提升 ESG 领域的积极倡导者,我们很高兴看到有更多上市公司致力提升 ESG 实践和披露质量。随着ESG报告水平的不断提高和参选企业的优异表现,今年『ESG年度大奖』的角逐更加激烈,对获奖者的评判难度极大。藉此机会,我们要感谢我们的专业评委,他们运用自己的专业知识和丰富经验,令奖项更具公信力和代表性。为把握有关趋势,我们将继续致力提高ESG参与度,从而进一步提升香港作为国际金融中心的领导地位。」



2022年BDO环境、社会及管治大奖得奖名单 (排名不分先后)

ESG 最佳表现大奖-大型市值

中电控股有限公司 (002.HK)

新世界发展有限公司 (017.HK)

香港中华煤气有限公司 (003.HK)



ESG 最佳表现大奖-中型市值

中远海运港口有限公司 (1199.HK)

嘉里建设有限公司 (683.HK)

信义能源控股有限公司 (3868.HK)



ESG 最佳表现大奖-小型市值

中国光大绿色环保有限公司 (1257.HK)

美丽华酒店企业有限公司 (071.HK)

阳光房地产投资信托基金 (435.HK)



ESG 最佳表现大奖-GEM

沛然环保顾问有限公司 (8320.HK)

罗马集团有限公司 (8072.HK)



最佳ESG 报告大奖-大型市值

中电控股有限公司 (002.HK)

联想集团有限公司 (992.HK)

新世界发展有限公司 (017.HK)



最佳ESG 报告大奖-中型市值

中国光大环境(集团)有限公司 (257.HK)

中国电力国际发展有限公司 (2380.HK)

嘉里建设有限公司 (683.HK)



最佳ESG 报告大奖-小型市值

中国光大绿色环保有限公司 (1257.HK)

美丽华酒店企业有限公司 (071.HK)

太兴集团控股有限公司 (6811.HK)



最佳 ESG 报告大奖-GEM

沛然环保顾问有限公司 (8320.HK)

罗马集团有限公司 (8072.HK)



ESG年度大奖-大型市值

中电控股有限公司 (002.HK)



ESG年度大奖-中型市值

嘉里建设有限公司 (683.HK)



ESG年度大奖-小型市值

中国光大绿色环保有限公司 (1257.HK)



ESG年度大奖-GEM

沛然环保顾问有限公司 (8320.HK)



主题大奖

中电控股有限公司 (002.HK)







