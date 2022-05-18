Wednesday, 18 May 2022, 14:20 HKT/SGT Share: Cipia与安霸扩大合作，将Driver Sense DMS集成至安霸CV28 SoC 此次延长了两家公司的长期合作伙伴关系，并提供了基于Cipia DMS的多神经网络架构的高效服务

北京, 2022年5月18日 - (亚太商讯) - 计算机视觉AI车内汽车解决方案提供商Cipia（特拉维夫证券交易所代码：CPIA）宣布扩大公司与领先人工智能半导体和软件公司安霸（Ambarella）(纳斯达克证券交易所代码：AMBA)的现有合作伙伴关系。Cipia宣布将其领先的Driver Sense DMS安装在安霸的CV28 SoC上，以提供最先进的驾驶员监控和最精简的可用计算需求。



安霸的CV28在单个SoC中结合了先进的图像信号处理、高分辨率视频编码和CVflow®计算机视觉处理。Cipia驾驶员监控系统（DMS）软件的精益计算要求，结合安霸的CV28 SoC的高效架构，实现了低功耗和减少热管理。因此该组合解决方案能够适配极小的外形尺寸，例如后视镜，同时不会影响OEM要求所需的性能和功能。此外，该解决方案符合现有和预期的DMS汽车法规。该CV28集成了安霸的最新一代ISP，能够处理单色(IR)以及RGB-Ir传感器。



Cipia的神经网络架构效率，以及对安霸的CVflow AI引擎的额外优化，为CV28拥有充足空间添加额外功能。符合欧洲标准的基本DMS仅使用SoC总Arm®内核的50%和CVflow引擎10%的AI处理能力。而先进的DMS设置可检测驾驶员ID和其危险活动（如使用手机、吸烟和未系安全带），并使用60%的Arm内核和35%的CVflow AI引擎。



Cipia首席执行官David Tolub表示:“此次整合延续了我们与安霸的长期成功合作伙伴关系。“安霸的CVflow SoC产品组合包括强大的图像处理管道、CPU能力和神经处理加速的理想组合。借此，，使得Cipia能够以高帧速率运行许多神经网络，并提供无法在仅用CPU的处理器上运行的大量功能。”



安霸总裁兼首席执行官Fermi Wang表示:“我们发现市场对先进驾驶员监控系统的需求显著增加。Cipia神经网络为汽车制造商提供了一系列高精度DMS功能，而其低功耗操作运行能力使得摄像头能够可以安装在车内多个位置。”



关于Cipia

Cipia是一家提供领先智能传感解决方案的企业，利用先进的计算机视觉和人工智能技术，实现更安全和更优质的驾驶体验。公司专注于车内环境，提供Driver Sense驾驶员监控系统， Cabin Sense车内空间监测系统，以及Cipia-FS10车队驾驶员监控和远程视频信息处理设备。经过十多年的研发，公司拥有领先的专利计算机视觉技术。Cipia正在不断突破智能感知解决方案的边界，以实现更优质和更安全的驾驶体验。





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