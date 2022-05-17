Tuesday, 17 May 2022, 14:28 HKT/SGT Share: 积极回馈投资者产品屡获殊荣 金嗓子用实力铸就坚强品牌内核

香港, 2022年5月17日 - (亚太商讯) - 近年来，随着全球人口总量基数的增长及社会老龄化程度的不断提升，医疗服务、药品需求量及需求种类与日俱增，全球药品市场规模亦随之稳定增长，广阔的行业前景，为金嗓子的发展带来了良好契机。

2022年金嗓子将力争在药品和快消消费者产品领域实现新的突破。

成立于1956年3月的金嗓子控股集团有限公司（「金嗓子」，股份代号：06896.HK），是中国领先的润喉片制造商，专注于生产及销售润喉片以及其他药品及食品。公司以「金嗓子」主品牌为核心，以「喉宝」、「肠宝」、「心宝」、「胃宝」、「儿宝」等多个高端细分市场子品牌为引领，打造了金嗓子大健康的坚强品牌内核，目前已发展为一家现代综合集团。



产品屡获殊荣 业绩稳健增长



自成立以来，金嗓子以造福人类为宗旨，先后推出了金嗓子三宝，建立了强大的品牌知名度及客户忠诚度，得到了业内的广泛认可。



2021年10月，在中国非处方药企业及产品品牌2021年度综合统计评比中，金嗓片喉片在众多产品品牌中脱颖而出，荣获中国非处方药物协会「中成药·咽喉类」第一名，在非处方药生产企业综合排名中，金嗓子位列第43位。2020年8月在第十四届中国品牌节上荣获中国品牌500强的荣誉及在2020年8月中国医药工业百强年会上荣获「2019年度中国医药工业中药百强企业」殊荣。



在营销渠道方面，金嗓子建立了广泛及架构分明的全国销售及分销网络，其分销商网络覆盖中国所有省份、自治区及直辖市。此外，公司的产品亦涉足多个海外市场，包括美国、加拿大、俄罗斯、日本、欧盟、澳洲、东南亚、中东、墨西哥及非洲，出口已涵盖全球五大洲。



凭借完善的分销网络及在品牌价值方面的优秀表现，金嗓子业绩持续稳健增长。财务数据显示，2021年，公司录得营业收入人民币（下同）约820.5百万元，同比增加约26.8%；毛利约577.7百万元，同比增加约21.5%；2021年股东应占溢利较去年同期增加约33.5百万元或21.7%。在疫情持续反复的背景之下，能够取得如此业绩，折射出金嗓子强劲的经营韧性。



积极回馈投资者 持续加大扩张步伐



作为业内知名企业，金嗓子在资本市场也备受关注和好评，公司自成立以来，一直高度重视对投资者的回报，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，以稳定的分红派息持续回报投资者。



今年4月，金嗓子发布2021年年度报告，董事会建议向公司股东派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.18港元，并于上星期股东大会中通过议案确认派息。稳定的派息背后，彰显了金嗓子持续向上的稳健发展势头。



在实现稳健发展的同时，金嗓子仍在加快业务扩张的步伐。公司自几年前开始启动新基地的建设，建设共分成两期进行。截至2022年3月底，该基地一期项目已建设完毕，公司于2021年下半年完成搬迁。



伴随着新基地的启用，全自动化的生产线大大提升了生产效率及质量，同时于环保、技术含量、制造质量等方面均获得了显著提升，进一步强化了金嗓子的核心竞争优势，奠定了其高质量发展的基础。



中长期来看，随着生活水平的提升及健康意识逐年增强，人们较以往更加关注生活质量和健康，与此同时，针对空气污染问题，更关注于对咽喉的保护，在此背景下，与之相关的药品及润喉片市场预期将持续增长。立足于多品类、多渠道发展的金嗓子，有望凭借其所独具的产品力及品牌优势，把握市场高速发展的机遇，打开新的增长空间，值得期待。





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

