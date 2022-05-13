日清食品2022年首季录得稳健业绩



香港, 2022年5月13日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」股份代号：1475）今天公布截至 2022年3月31日止三个月（「报告期」）未经审核之2022年首季度财务资料。



集团收入由2021年同期的964.5百万港元按年增加10.1%至1,061.8百万港元。毛利按年上升7.4%至332.8百万港元（2021年：309.9百万港元）。毛利率为31.3%（2021年：32.1%），主要由于原材料价格及其他生产成本上升所致。公司拥有人应占溢利为90.3百万港元（2021年：93.2百万港元）。



集团香港业务的收入按年增加6.6%至357.9百万港元，主要受惠于袋装方便面的需求增加。中国内地业务方面，集团于报告期内采取措施以扩大销售区域及强化其「合味道」品牌，收入增加11.9%（按当地汇率：8.6%）至703.9百万港元，主要由于杯装方便面的销量上升所致。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「疫情持续，令大众的生活和经济复苏充满不确定因素。尽管营商环境充满挑战，我们仍致力确保向客户稳定地提供既优质又安全的产品，并维持盈利增长。我们将加强生产能力以及推行节约成本的措施，以继续提高生产效率。在配合公司策略的前提下，我们亦会持续强化产品组合，务求提升整体竞争力，为所有持份者缔造可持续价值。」



详情请参阅公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0513/2022051300231_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。







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