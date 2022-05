Thursday, 12 May 2022, 15:03 HKT/SGT Share: 长江电力发挥清洁能源优势 开启高质量发展新篇章

中国北京, 2022年5月12日 - (亚太商讯) - 中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”,股票代码600900.SH)2021年度暨2022年第一季度业绩说明会在上证路演中心举办,独立董事张必贻先生、财务总监詹平原先生、董事会秘书薛宁先生等多位高管出席了业绩说明会,就公司业绩成果、战略布局、风险管理等问题与投资者、分析师进行了沟通交流。



长江电力管理并运行三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等6座巨型水电站,是全球最大的水电上市公司。2021年,长江电力所属梯级电站年度累计发电量2,083.22亿千瓦时,超计划完成发电任务;拟每10股派发现金红利8.153元(含税)(人民币,下同)。其中,三峡电站年发电量第三次超千亿千瓦时,葛洲坝电站年发电量再创新高,其代管的两座电站,白鹤滩电站发电155.89亿千瓦时、乌东德电站发电389.72亿千瓦时,为迎峰度冬和电力保供贡献了可观增量。



同时,长江电力公告2022年一季度业绩情况,2022年一季度,累计发电量469.6亿千瓦时,同比增长约27%。长江电力成功实现了一季度业绩“开门红”。截至目前,长江电力水电总装机容量4,559.5万千瓦,其中,国内水电装机4,549.5万千瓦,占全国水电装机的11.64%,其代管的乌东德、白鹤滩水电站装机共1,620万千瓦,占全国水电装机的4.14%。



资产重组与战略投资并举 夯实全球水电巨擘龙头地位



2021年11月,长江电力公告启动重大资产重组计划,拟注入乌东德电站、白鹤滩电站,截至目前相关工作正在有序推进。乌东德电站、白鹤滩电站全部注入后,长江电力可通过长江流域的六座巨型水电站实现“六库联调”,将大幅提升其水电装机量和流域梯级联合调度能力,为下游带来可观的节水增发电量,进一步巩固长江电力全球水电巨擘的龙头地位。



在做强水电主业的同时,长江电力积极开展产业链上下游和相关新兴领域战略投资,2021年实现投资收益54.26亿元,创历史新高,实现公司收益有效增厚。同时,借助大水电运维核心能力,有序推进金沙江下游风光水储一体化可再生能源开发,利用水风光互补形式布局推进抽水蓄能业务的发展,创新推进智慧综合能源、城市绿色综合能源管家模式,积极布局“源网荷储”一体化发展。



目前,长电新能公司已注册成立,在积极推进金沙江下游水风光一体化基地的开发和水风光互补的运行调度研究。长江电力现已获取了内蒙古固阳“源网荷储”等一批大基地项目,并锁定了甘肃张掖盘道山、重庆涪陵太和等抽水蓄能和新能源项目。



审慎推进国际化拓展 向世界一流清洁能源上市公司迈进



做大做强国内业务的同时,长江电力继续向国际拓展。2021年,长江电力顺利完成秘鲁路德斯公司项目强制要约收购工作,克服疫情影响向秘鲁派驻第二批现场管控团队,完成调整董事会构成,增加外籍董事等管理任务。同时亦围绕主业积极获取境外资源。积极参与国际大坝委员会、国际能源署等国际交流,长江电力国际影响力持续提升。



2021年,长江电力首获穆迪“ A1 ”国家主权级评级,市值首破5,000亿,最高达5,237亿元,稳居中国 A 股电力板块首位、全球电力上市公司前列;富时罗素 ESG(是侧重于关注企业环境、社会、公司治理的评价标准)排名位居国内 A 股电力行业第一。在备受国际市场认可的被背后,长江电力亦成功发行国内首批可持续发展挂钩债券;圆满完成 2016 年境外双币种可交换债券到期兑付,实现高效盘活存量金融资产。



致力于绿色可持续发展 巩固拓展脱贫攻坚成果



水电是可再生的清洁能源,长江电力作为全球最大的水电上市公司,装机容量约占中国水电总装机的 11.64%。2021年,长江电力梯级水电站共生产2,083.22亿千瓦时的清洁电能,与燃煤发电相比,相当于替代标准煤约6,351.74万吨,减少二氧化碳排放约17,332.39万吨,减少二氧化硫排放约3.33万吨,减少氮氧化物排放约3.73万吨,为保护生态、防治污染、防止雾霾和气候变暖奉献了卓越力量。长江电力亦绿色可持续发展,注重发挥水电站的生态环保综合效益,在保护生物多样性、“生态调度”改善水生态环境、“补水调度”为下游提供生态补水等方面也做出了积极贡献。



值得一提的是,长江电力结合大水电行业涉及移民多、偏远贫困地区多、与电站生产秩序关系密切等特点,根据国家相关要求和部署,持续加强对定点帮扶县和电站库坝区的支持帮扶力度,全年实施履责项目60项,投入资金2.37 亿元,推进帮扶地区产业、教育、医疗、生态等全面振兴。其中,在武汉市口腔医院实施的“幸福微笑”公益项目,资助困难家庭唇腭裂儿童开展修复手术,助力特殊儿童改变命运,能够“微笑”面对生活。



关于长江电力



中国长江电力股份有限公司是经国务院批准,由中国长江三峡集团有限公司作为主发起人设立的股份有限公司。公司创立于 2002 年 9月 29 日,2003年 11 月在上交所 IPO 挂牌上市,股票代码 600900,现有股份 227.4 亿股。2020 年 9 月30 日,公司所发行的“沪伦通”全球存托凭证在英国伦交所上市交易。



长江电力主要从事水力发电、配售电、智慧综合能源及投融资等业务,在中国、葡萄牙、秘鲁、巴西、巴基斯坦等多个国家开展相关业务。长江电力现拥有长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝4座电站的全部发电资产,总装机容量 4,559.5 万千瓦(未含目前受托管理的乌东德电站和白鹤滩电站),其中国内水电装机 4,549.5万千瓦,占全国水电装机总量的 11.6%,权益装机 1,000万千瓦,是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。





话题 Press release summary



部门 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network