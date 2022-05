Thursday, 12 May 2022, 14:13 HKT/SGT Share: 贝壳今日香港上市:房产交易服务赛道领跑者 数字化标准化先锋

香港, 2022年5月12日 - (亚太商讯) - 随着市场需求的迅猛增长,近年,房产交易服务步入黄金期,在此背景下,贝壳控股有限公司(以下简称“贝壳”)迎来发展良机,不仅拥有出色的业绩记录,且通过线上线下双网驱动、大力发展数字化标准化、提升自主科技实力筑牢行业领先地位,继续引领行业发展。



今日,贝壳以介绍方式于港交所主板双重主要上市,A类普通股正式开始在香港联交所交易,股票代码为“2423.HK”,贝壳此次上市受到投资者的积极关注。



线上线下一体化平台引领行业发展 数字化、标准化提升核心竞争力



根据灼识咨询报告,按2021年的总交易额计,贝壳是中国最大房产交易和服务平台,在中国居住行业中的市场份额从2019年的6.4%增至2021年的9.7%。



线下看,贝壳拥有深耕社区的庞大网络,覆盖中国100多个城市逾45,000家经纪门店;线上看,贝壳通过加强数字化运营实现效率提升,线下线上无缝整合推动业务快速发展。业内预计,未来随着线上线下一体化运营能力的持续释放,贝壳有望进一步扩大市场份额。



除了线下线上一体化成功运营,贝壳三大组成部分打造行业数字化、标准化先锋,进一步提升了平台核心竞争力。信息方面,贝壳实时数据库“楼盘字典”是中国最全面的住宅房产数据库,能够快速核实平台二手房房源真实性,消除虚假、重複或过期房源导致的交易效率低下。截至2021年12月31日,该平台有约430万套二手房交易的真房源,根据灼识咨询报告,在中国排名第一。



交易流程方面,贝壳通过ACN网络实现数字化和标准化,ACN网络使多名经纪人能够合作完成一单交易,实现频率更高的跨门店和跨品牌合作。服务质量方面,贝壳通过向门店经理和经纪人提供SaaS系统等工具,提升门店的运营效率,夯实行业领先地位。



自主科技构筑竞争壁垒 网络效应强劲打开增长空间



贝壳高度重视科技、大力投资科技开发,通过使用虚拟现实、人工智能等新科技不断优化客户体验,由此构筑了竞争壁垒。其自主科技“如视VR”看房工具实现了经纪人主要工作流程的数字化和标准化,大幅提升客户决策效率,并通过引入“贝壳好房”,将人工智能用于推荐符合个人喜好的优质资讯,进一步提升推荐准确性且加快完成交易,增强了行业竞争力。



科技助力下,贝壳平台拉近了与所在生态系统和行业的各个参与者的距离,并产生显著的网络效应,打开增长空间。贝壳不仅与领先的房地产商建立业务联系,新房交易收入由2020年的人民币379亿元快速增至2021年人民币465亿元,成为地产项目的强大销售渠道,且将房产交易经验用于家装等其他居住服务垂直领域,2021年,来自新兴业务及其他收入达到人民币23亿元,同比增长17.9%。



市场前景方面,随着中国继续完善房地产市场长效机制并推动稳定均衡的增长,连接供需两端的房产经纪服务迎来了重要的市场机会。此外,包括家装家居等在内的其他居住服务市场也具有高增长潜力。在此背景下,贝壳作为行业头部企业,有望凭借核心竞争优势,抓住市场巨大机遇,开启新一轮的发展高峰。



展望未来,在港上市后,贝壳将继续发展平台基础设施以提升效率和客户体验,继续投资于科技,丰富服务品类,拓展延展性机会,选择性地进行战略投资和收购,推动业务再上新台阶。





