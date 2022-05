科轩动力获选为政府可持续公共交通先导试验计划电动公共小巴供应商

香港, 2022年5月11日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」)获香港特别行政区政府选为经预审合资格供应商,为香港环保署将于2023年推行的可持续公共交通先导试验计划提供电动公共小巴。选定的APEX-MINI车型不但展示集团卓越的技术和产品优势,亦协助推广本港的环保公共交通及科轩动力的产品进入其他市场。

科轩动力的APEX-MINI采用高效能钛酸锂电池,每次充电只需15分钟,便能走45公里。





APEX-MINI 7米19座快充式纯电动公共小巴采用高性能钛酸锂(LTO) 电池,充电系统使用符合欧盟相关标准的车顶受电弓界面OppCharge,配合政府公共交通交汇站设置的OppCharger智能充电弓,充电15分钟便可行驶45公里,而且地台超低,方便长者和残疾人士乘搭。



待运输署发出车辆类型评定及获独立评核人验证,完成相关程序后,集团将积极配合该试验计划营运APEX-MINI,并成立售后服务中心,提供保养及维修服务。



科轩动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop表示, 「我们很高兴将我们的 APEX-MINI 引入公共交通平台。该车型行驶顺畅、安全性高、且零排放,有助减少路边空气和噪音污染。而我们精干的服务团队可以时刻确保APEX-MINI等科轩动力产品在香港运作可靠高效。我们有信心我们的电动小巴获得社会充份认可,潜在应用广泛。凭借卓越的技术优势和产品质量,我们将继续为各个市场提供清洁、静音、节能的公共交通工具,实现汽车电动化。」



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆设有生产基地,拥有广泛的海内外销售网络,及重点开拓东南亚、欧洲和拉丁美洲的高增长市场。





