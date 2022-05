Wednesday, 11 May 2022, 08:53 HKT/SGT Share: Cipia任命Yehuda Holtzman为新任首席执行官,推进车内空间监测感知解决方案

北京, 2022年5月11日 - (亚太商讯) - 车载人工智能计算机视觉解决方案供应商Cipia(特拉维夫证券交易所代码:CPIA),近日宣布任命Yehuda Holtzman为其新任首席执行官。Yehuda Holtzman由Cipia董事会任命,是一位资深企业家兼首席执行官,在私营和上市科技公司有着丰富经验,将接替即将退任的首席执行官David Tolub。David Tolub曾带领Cipia成功转向汽车市场,并带领Cipia近期完成了首次公开发行。

图为Cipia新任首席执行官Yehuda Holtzman

Holtzman在获任Cipia首席执行官之前,曾多次担任数家技术和通信公司的首席执行官,在业务、技术和管理方面有着超过25年的经验。在Holtzman的上一份职务中,他担任On Track Innovations Ltd.((OTI)) (OTC-QX: OTIVF) 的首席执行官,该公司是近场通信(NFC)和无现金支付解决方案的全球供应商。在此前几年,他还曾担任Mobilogy的首席执行官,监管该公司与美国ESW Capital基金的销售业务。



作为一名经验老到的企业家,Holtzman曾是软件公司ExploreGate的联合创始人,于2012年至2016年期间担任该公司的首席执行官。此外,Holtzman亦是MobileAccess的联合创始人,在该公司2011年被Corning Incorporated(纽约证券交易所:GLW)收购期间一直担任总裁一职。



Holtzman拥有以色列本·古里安大学(Ben-Gurion University)的管理硕士学位和英国布莱顿大学(University of Brighton in England)的电子工程学士学位。Holtzman将接替在过去三年中担任Cipia首席执行官的David Tolub,David Tolub已于今年四月份宣布退休。Tolub成功带领Cipia完成公司的重要里程碑项目,不仅包括向车内汽车产业的转型,帮助Cipia迅速成为全球汽车领域的领先供应商之一,还包括去年11月在特拉维夫证券交易所的首次公开发行。



Cipia董事会执行董事Eli Talmor教授表示:“我谨代表董事会和整个Cipia家族,感谢David在过去三年中的出色领导,并祝贺Yehuda加入我们公司担任新一届首席执行官。Yehuda在无线技术和汽车领域拥有丰富的经验和成功的领导力。我相信,他在业务、金融和技术方面经验的结合,将极大促进Cipia愿景和战略的实现,并助力Cipia在未来几年发展为汽车科技市场的全球领先企业。"



Cipia 新任首席执行官 Yehuda Holtzman表示:“我很高兴加入Cipia,公司正值驾驶员监控行业的关键时期。能成为Cipia的一分子,助力消除驾驶体验中的危险因素,从而最终拯救生命,以共同实现Cipia的愿景,我深感荣幸。我相信,Cipia凭借世界一流的团队和技术,有望成为汽车市场DMS的全球领导者。我期待通过与公司董事会、管理层和员工的卓有成效的合作,为公司的持续成功贡献我的经验。”



Cipia即将离任的首席执行官 David Tolub 表示:“能够在过去几年一直领导Cipia,我倍感荣幸。我为我们取得的所有成就感到非常自豪,也为我们在短短三年内将公司发展为车内空间检测感知市场的领导者,能与历史悠久的跨国公司比肩而骄傲。我向Yehuda Holtzman 获得此任命表示祝贺,并相信他是具有丰富经验的第一人选,能够领导Cipia将公司业务扩展到重要的全球市场。"



关于Cipia

Cipia是一家提供领先智能传感解决方案的企业,利用先进的计算机视觉和人工智能技术,实现更安全和更优质的驾驶体验。公司专注于车内环境,提供Driver Sense驾驶员监控系统,Cabin Sense车内空间监测系统,以及Cipia-FS10车队驾驶员监控和远程视频信息处理设备。经过十多年的研发,Cipia拥有领先的专利计算机视觉技术。Cipia正在不断突破智能感知解决方案的边界,以实现更优质和更安全的驾驶体验。Cipia提供的解决方案已经在商用和私家车车型上投入使用。 https://cipia.com/.





话题 Press release summary



部门 Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Feb 10, 2022 08:56 HKT/SGT Cipia将为两款国产车型提供驾驶员监控系统 Jan 11, 2022 12:17 HKT/SGT Cipia宣布获得创时智驾采购订单并与上汽集团合作量产 Nov 24, 2021 10:21 HKT/SGT Cipia宣布将于特拉维夫证券交易所首次公开发行 Sept 14, 2021 10:50 HKT/SGT Cipia 2021年上半年营收同比增长197% Dec 21, 2017 08:23 HKT/SGT eyeSight计算机视觉IP产品组合不断升级,注册人机直接互动新专利 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   