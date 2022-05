Monday, 9 May 2022, 20:31 HKT/SGT Share: Cyber Yachts申请NFT和Metaverse专利

佛罗里达州迈阿密, 2022年5月9日 - (亚太商讯) - Monsoon Blockchain Corporation旗下的世界上第一家Metaverse游艇公司Cyber Yachts ( https://cyberyachts.com/ )已被美国专利和商标局(USPTO)授予专利待批状态。这些专利涉及为Cyber Yachts的NFT和Metaverse项目开发的革命性技术。



该公司正准备在夏季推出其Metaverse和IRL(in-real-life)系列活动。首批活动包括NFT投放,获奖的新兴音乐艺术家和名人虚拟表演。



Cyber Yachts开发了突破性的知识产权资源,允许与区块链相关的NFT与元宇宙中的数据对象进行互动。Cyber Yachts的Metaverse将通过NFTs授予有信用的用户访问权,同时也为用户访问虚拟环境中的数据对象创建了机制。



这项正在申请中的专利指定允许该公司保护其专有技术、发明和对其业务发展具有商业意义的改进。此外,公司利用最有效的知识产权工具,包括专利、商标和商业秘密来实现这些目标。



某些Cyber Yachts NFTs也可以被配置为包括在现实世界(物理的、非虚拟的世界)中建造的选项。想象一下,购买一个豪华的巨型游艇NFT,买家可以选择由世界著名的船厂基于相同的设计来建造一个完整的、实体的巨型游艇。这些发展将为Metaverse和现实生活之间提供一个独特的桥梁。这也使得Cyber Yachts NFT的持有者可以在Metaverse中获得音乐会、派对、活动、休息室和其他沉浸式体验。



在过去的一年里,Metaverse获得了巨大的人气和价值,购买The Sandbox和Decentraland中的虚拟 "土地 "的公司和名人大幅增加,使他们能够进行数字营销,提高知名度并扩展其品牌。几家主要的全球投资银行预测,Metaverse可能是一个8万亿美元的市场机会。



Cyber Yachts是与三次获得格莱美提名的白金销量组合Migos的录音艺术家Quavo合作成立的。Quavo最近加入了贾斯汀-比伯(Justin Bieber)星光熠熠的'Justice Tour',同时也是热门游戏NBA 2k22中的特色人物。Cyber Yachts将由NFT系列组成,以非凡的巨型游艇为特色。购买Cyber Yachts NFT会有体验性的奖励,如参加名人游艇派对、独家商品等。



欲了解更多关于Cyber Yachts的信息,请访问 cyberyachts.com。



上个月宣布,Cyber Yachts将推出世界上最昂贵的NFT--一艘名为 "Indah "的120米(394英尺)巨型游艇,售价为400,000,000美元。除了NFT之外,买家还将获得394英尺的巨型同款真实游艇,由世界上知名的豪华游艇造船厂建造。Indah NFT及其现实中的巨型游艇可以用以太坊(ETH)、比特币(BTC)和Bitcoin Latinum(LTNM)购买。该公司已经与几位世界顶级的豪华巨型游艇设计师达成协议,即将推出更多非凡的游艇系列。



市场研究公司预计,到2028年,全球游艇市场将达到121.6亿美元,高于2020年的81.5亿美元。在大流行期间,世界上亿万富翁的数量从2095人攀升至2755人,他们的累计财富增加了60%,即5万亿美元。



Cyber Yachts在利润丰厚的NFT市场中定位良好。另一家主要银行最近将其对NFT市场的市值预测提高到2050年的800亿美元,未来五年将有两位数的增长。一家主要的NFT公司最近从领先的风险投资公司筹集了4.5亿美元,该公司的估值为40亿美元。这标志着迄今为止任何NFT集合的最大种子轮之一。



