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来源 Janco Holdings Limited 骏高公布二零二二年首季业绩 业务稳步发展 令收益增长

香港, 2022年5月9日 - (亚太商讯) - 于香港创立并以本地为基地及亚洲为策略重心的货运代理及物流一站式服务供应商骏高控股有限公司（「骏高」或「集团」；股份代号：8035），今天公布其2022年3月31日止三个月（「回顾期」）的未经审核2022年首季业绩。



回顾期内，集团的总收益约为135.0百万港元，按年增长3.8%。截至2022年3月31日止三个月，集团股东应占溢利及毛利分别为4.5百万港元（2021年首季：5.4百万港元）及约18.5百万港元（2021年首季：19.6百万港元）。



受惠于回顾期内现有及新客户订单的货运量增加，海运货运代理服务的收益增加约11.9百万港元，配套物流服务产生的收益增加约1.7百万港元。然而，收益的增长部分被空运货运代理和电子商务履行服务收益的跌幅抵消了，毛利减少主要为电子商务履行服务收入下降但相关的成本并无减少所致。



集团正致力进一步开发及于电子商务与履行服务分部取得更高市场占有率，因为该等分部可见到稳健的增长。展望未来，为配合物流及仓储服务，集团正评估对合适物流枢纽的投资。集团亦在不断完善解决方案的筛选，以满足不同需要，同时提升效率和客户满意度。持续改善及市场关注将使集团能够把握来自中国内地及海外跨境电子商务流量所带来的机遇，这将是集团成为地区主要物流服务供应商的基石。



有关骏高控股有限公司(股份代号: 8035)

骏高控股于1990年成立，为扎根香港的第三方物流公司，主要从事货运代理及提供一站式物流服务。公司已发展为全球货运代理，提供创新及科技驱动的端对端解决方案，为综合物流专家。其业务包括五大范畴：国际电子商务物流解决方案、货运代理、合约物流、医药及保健品及快递。此外，公司能为客户提供一个真正的环球物流网络。有关详情，欢迎浏览： www.jancofreight.com





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