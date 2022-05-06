亚洲先锋娱乐首次推出NFT 「Asia Tigers Club」系列 进军元宇宙

关于Sandbox游戏中的Mini Macau Mini Macau 是集团第一个以 The Sandbox 游戏为基础的元宇宙项目。虚拟世界体验包括澳门顶级旅游景点的虚拟展示，例如大三巴牌坊、澳门旅游塔、议事亭前地和妈阁庙。游客可以在Mini Macau进行互动游戏，赢取旅游代币，到访艺术画廊，乘坐渡轮，以及现实生活中的澳门零售品牌商店。如欲了解更多，请浏览www.mini-macau.com 。
关于The Sandbox Animoca Brands 的子公司 The Sandbox 是一个去中心化的虚拟世界，它一直在推动虚拟房地产近期的需求增长，并与主要 IP 和品牌合作，包括阿迪达斯、史努比狗狗、行尸走肉、Deadmau5、雅达利、过山车大亨、关怀熊、蓝精灵等。 Sandbox元宇宙以现有的沙盒 IP 为基础，在移动设备上拥有超过 4000 万的全球安装量，为玩家和创作者提供了一个分散且直观的平台，以创建身临其境的 3D 世界和游戏体验，并安全地存储、交易和货币化他们的创作。详情请浏览 www.sandbox.game。
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