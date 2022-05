亚洲先锋娱乐首次推出NFT 「Asia Tigers Club」系列 进军元宇宙

香港, 2022年5月4日 - (亚太商讯) - 澳门领先的电子游戏设备供货商亚洲先锋娱乐控股有限公司(「亚洲先锋娱乐」或「本公司」,及其子公司统称「本集团」;股份代号:8400.HK)于今日宣布,集团将首次推出NFT(非同质化代币)项目「Asia Tigers Club」, 进军元宇宙。

图一:Asia Tigers Club的NFT艺术作品系列由著名葡萄牙艺术家佩德罗·洛兰索(Pedro Lourenço)所创作,每一款都是独一无二的 。

图二:在Mini Macau的虚拟世界内具有悠久历史的大三巴牌坊复制品。

图三:亚洲先锋娱乐首席财务官兼执行董事陈子伦先生。

Asia Tigers Club 是一个由 8,800 个基于以太坊区块链的独特创建和塑造的老虎头像(PFP)组成的NFT 项目。整个NFT系列将于 5 月下旬前通过官方网站 www.asiatigersclub.com 推出,并仅以直接铸造的方式出售。



Asia Tigers Club的艺术作品由著名葡萄牙艺术家佩德罗·洛兰索(Pedro Lourenço)创作,以中国传统水墨画为基调,与现代创作艺术技术相互结合。是次的NFT项目以老虎为主题,不仅能代表亚洲,更能充分体现出作者决心将亚洲旅行体验的精神、亚洲人的实力及适应能力带到世界各地的旅游及度假胜地。「Asia Tigers Club」 NFTs 的持有者可优先在Sandbox游戏中的Mini Macau(预计将于 2022 年六月推出)及 Resortverse(预计将于 2022 年第二季推出)使用元宇宙产品,并获得旅行代币,这些旅行代币可以用于现实生活中在澳门以及整个亚洲的度假村消费、享受酒店、娱乐和餐饮体验。



如欲了解更多,请浏览Asia Tigers Club的官方网页 https://asiatigersclub.com 及社交媒体专页 https://linktr.ee/asia_tigers_club。



即点击 https://www.youtube.com/watch?v=t2VDmlszgFw 体验Mini Macau。



亚洲先锋娱乐首席财务官兼执行董事陈子伦先生表示:「我们非常荣幸Asia Tigers Club能够成为澳门首批主要的 NFT 项目之一。项目正在建立一个虚拟的艺术收藏家小区,并将他们与澳门的旅游和休闲体验联系起来。受疫情限制,相信不少人有多个月未能出游,我们希望澳门能成为旅客心目中的首个度假胜地。Asia Tigers Club将会让收藏家们有机会通过我们的元宇宙产品首次体验虚拟澳门。当旅行限制放宽的时候,他们可以第一时间来到澳门,通过我们的旅行代币市集享有现实生活中的度假区优惠及福利。」



他又补充:「随着全球环境的转变,许多旅客减少到访亚洲。我们的愿景是在元宇宙上建立亚洲旅游景点,所以我们第一次尝试在Sandbox游戏制作器中建立Mini Macau,并以此为蓝本,为我们即将到来的 Resortverse 项目做好准备。」



高清图片下载:https://rb.gy/ozrkcd



关于Sandbox游戏中的Mini Macau

Mini Macau 是集团第一个以 The Sandbox 游戏为基础的元宇宙项目。虚拟世界体验包括澳门顶级旅游景点的虚拟展示,例如大三巴牌坊、澳门旅游塔、议事亭前地和妈阁庙。游客可以在Mini Macau进行互动游戏,赢取旅游代币,到访艺术画廊,乘坐渡轮,以及现实生活中的澳门零售品牌商店。如欲了解更多,请浏览www.mini-macau.com 。



关于Resortverse

Resortverse 是集团未来重点发展的旅游和酒店元宇宙平台,元宇宙旅游将在此平台上转化为现实生活中的旅游奖励。我们计划通过在元宇宙上复制世界上最著名的旅游目的地,基于现实生活中的度假胜地打造虚拟度假体验。这个新型的旅游和度假村元宇宙平台预计将于 2022 年第二季推出。



关于亚洲先锋娱乐

亚洲先锋娱乐控股有限公司(亚洲先锋娱乐)是一家在香港联交所GEM上市的公司,股票代码为 8400.HK。 亚洲先锋娱乐的子公司 APE Macau 从事博彩供应行业超过 15 年,为澳门和亚洲的运营商提供博彩设备。亚洲先锋娱乐于 2021年实行多元化发展,开始经营自动售货机业务,并于 2022年推出一个全新的web3项目 -- ResortVerse,当中的「Asia Tigers Club」 NFT系列及Mini Macau是集团元宇宙旅游平台计划的第一步。如欲了解更多,请浏览Asia Tigers Club的官方网页 https://asiatigersclub.com 及社交媒体专页 https://linktr.ee/asia_tigers_club。



关于The Sandbox

Animoca Brands 的子公司 The Sandbox 是一个去中心化的虚拟世界,它一直在推动虚拟房地产近期的需求增长,并与主要 IP 和品牌合作,包括阿迪达斯、史努比狗狗、行尸走肉、Deadmau5、雅达利、过山车大亨、关怀熊、蓝精灵等。 Sandbox元宇宙以现有的沙盒 IP 为基础,在移动设备上拥有超过 4000 万的全球安装量,为玩家和创作者提供了一个分散且直观的平台,以创建身临其境的 3D 世界和游戏体验,并安全地存储、交易和货币化他们的创作。详情请浏览 www.sandbox.game。



媒体查询

亚洲先锋娱乐控股有限公司

Candy Chan

Public Relations and Marketing Manager

candy@apemacau.com

(853) 2830 6196



智升公关有限公司

Ashley Kung

Senior Manager

ashley.kung@brightcommns.com

(852) 36117839







