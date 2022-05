Wednesday, 4 May 2022, 17:29 HKT/SGT Share: 建筑业回暖 荧德控股拓展机电工程业务

香港, 2022年5月4日 - (亚太商讯) - 本港新冠疫情逐步受控,市道复苏,屹立香港半个世纪的机电工程服务供应商荧德控股(8535)预期可乘建筑业回暖之势,积极争取更多项目,加上受惠于多项大规模发展规划,未来业务有望更上一层楼。



集团于截至去年底止九个月收益约为3.1亿港元,按年增长54%,主要有赖完成鲗鱼涌太古坊二期等七项大规模项目。



进入2022年,香港爆发第五波疫情,Omicron变种病毒一度肆虐,抗疫措施接踵而至,为经济增添不明朗因素。然而,随着疫情逐渐受控,经济稳步好转,机电工程作为建筑中不可或缺的部份,一直与社会经济、房地产及基建项目同步发展,长远前景仍然乐观。



为改善市民居住环境,政府于2021年施政报告承诺增建公营房屋,于未来十年兴建约33万个公屋单位,亦考虑改划绿化地带用地、以及现存建筑物活化及重建项目等,为整个建造及相关行业提供有利环境。香港建造业议会于去年中发表的《建造工程量预测》,展望本港的机电工程量将由2021-22年的530亿港元,增至2030-31年的 640亿港元。



本港政府亦计划大力发展包括元朗、天水围、粉岭、上水等面积达300平方公里的新市镇所组成的北部都会区,也建议推进明日大屿愿景,在交椅洲附近发展人工岛,规划各种社会所需用地,配合多元发展需要,预计未来十至二十年香港对建筑及相关工程服务的需求将显著上升。



另外,政府已预留多幅土地作创科发展,例如将位于落马洲河套地区的港深创科园与落马洲及新田一带地方整合为新田科技城,提供约150公顷与创科相关的土地,其中港深创科园第一批共八座楼宇预期将于2024年底起分阶段落成。



荧德控股为香港机电工程服务供货商的领导企业之一,专注于消防系统的安装、改动及加建工程以及保养,其全资附属公司卫保消防工程顾问有限公司,自1972年起在香港提供工程服务,一直与香港一起成长。集团近期获确定承接多个安装项目,包括日出康城第十一期、港铁黄竹坑站第四期、观塘道53号及红磡畅通道1号等项目,总合约金额约1.37亿港元,为未来几年的核心收益提供基础。



集团锐意向外拓展业务,并利用《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》所带来的机遇,涉足深圳建造业市场,争取大湾区业务。此外,集团正推进GEM转往主板的工作,期望日后于主板上市,进一步提升其公司形象、集资能力、及获得新项目的竞争力。



总括而言,机电工程业的机遇远超当前的困难和阻碍,凭借集团丰富的专业经验及优越往绩,长远发展前景看好,而成功转板将为集团加快发展添上另一动力。







