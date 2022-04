Friday, 29 April 2022, 14:19 HKT/SGT Share: 东原仁知服务正式登陆港交所:业绩增长动力十足

香港, 2022年4月29日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道,兴业证券研究报告表明,2021年物管公司交出了满意的业绩,从规模持续扩张、业绩高速增长及财务安全稳健等方面体现了物业管理稳健的行业属性。并看好经营独立性高、内生增长能力强、盈利质量佳的物管公司。新股方面,东原仁知城市运营服务集团股份有限公司(2352.HK)于今日正式在港交所主板挂牌上市,成为年内第三支登陆港股市场的物业股。该公司本次发行定价每股11.90港元,共计募资1.36亿港元,公开发售及国际配售部分均录得超额认购,由国泰君安国际担任独家保荐人。



东原仁知服务拥有逾17年的丰富经验,专注于中国西南及华东地区业务拓展,并快速向其他区域辐射。截至2021年末,东原仁知服务的战略版图已经覆盖中国16个省、自治区及直辖市的51个城市,拥有有325个在管物业项目,总在管建筑面积约为28.2百万平方米。根据中指研究院的资料,就综合实力而言,东原仁知服务于「2021中国物业服务百强企业」中位列第20名。



多样化的服务组合 数字化赋能提升竞争力

东原仁服务知拥有多样化的物业组合及多种服务类型,除住宅小区外,还包括商业物业、医院、政府楼宇及学校。此外,为满足客户不断变化的需求,丰富收益来源,该公司在物业管理行业价值链的上下游提供一系列服务。根据招股书显示,东原仁知服务非住宅物业的总在管建筑面积由2019年12月31日的约1.2百万平方米增至2021年12月31日约7.7百万平方米。管理非住宅物业产生的收益由2019年的约人民币63.8百万元增至2021年的约人民币262.3百万元,复合年增长率约为102.8%。由此可见,东原仁知服务的在管面积总量及管理非住宅物业产生的收益增长速度都处在较高水平。多样化的物业组合不仅丰富了东原仁知的服务维度及收益来源,同时提升了客户忠诚度。



同时,跟随行业数字化发展趋势,东原仁知服务还在从技术创新与升级为切入口,透过信息技术升级系统,致力于实施标准化、数字化及智能管理,减少对人力的依赖提高竞争力,减少经营成本,以优化经营流程并提高效率及客户体验,拓宽业务增长点,从而进一步提高公司的行业竞争力。



独立第三方在管面积提升 财务数据表现亮眼

东原仁知服务源自独立第三方的物业项目总在管建筑面积由于2019年12月31日约2.8百万平方米增至于2021年12月31日约14.1百万平方米,期间增加逾五倍。公司逐步增强的独立第三方项目获取能力,为其快速且高质量的增长注入了强劲动能,并进一步带来了业绩上的提升。数据显示,东原仁知服务的收益由2019年的5.59亿元增加约113.4%至2021年的11.93亿元;毛利则由2019年的1.33亿元增长约132.8%达到3.09亿元。此外,东原仁知服务的年内利润更是从2019年的2560万元增长409.4%达至2021年的1.30亿元,财务数据十分亮眼。



在政策面及成长性双重利好下,经历过一波回调的物业板块呈现出理性回归。东原仁知服务作为盈利表现优异,独立第三方业务逐步加强的20强物管企业,凭借其独特的核心竞争力、良好的口碑及高成长性,有望在资本市场的助力下,加速成长并脱颖而出。





