Tuesday, 26 April 2022, 13:40 HKT/SGT Share: 持续强化科技引领和创新驱动 阳光保险长期增长可期

香港, 2022年4月26日 - (亚太商讯) - 时隔近2年,资本市场终于又要迎来一家险企。近日,阳光保险集团股份有限公司(“阳光保险”)向港交所递交A1上市申请,拟赴港上市。



据了解,阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团。2019-2021年,总保费收入由87,907百万元(人民币,下同)增加至101,759百万元,归母净利润由5,086百万元增加至5,883百万元,资产总额由2019年底的332,558百万元增加2021年底至441,623百万元。稳步增长的经营业绩,离不开阳光保险对科技、创新的重视,以及多年来为持续构建保险产业链生态圈的努力付出。



多维度创新 为业务发展提供动能



企业的长期健康发展,离不开创新的驱动。阳光保险通过一系列有效的产品创新、模式创新及服务创新,构建面向未来的可持续竞争力,赋能业务发展。



在产品创新方面,阳光保险积极把握行业动态,坚持以高品质产品开拓市场的同时,深度挖掘客户保险保障需求,持续推进产品创新。阳光人寿于2021年2月推出的“阳光保尊享版”和“阳光护尊享版”两款产品,在上线后至2021年12月31日期间,累计取得新单保费收入近239百万元,占同期代理人渠道新单保费收入的比例达11.7%;新单保单件数约4.5万件,占同期代理人渠道新单保单件数的17.0%。



在模式创新方面,阳光保险从渠道策略、队伍建设、经营体系等维度深化模式创新,推动代理人产能持续提升,保费收入持续增长。2020年以来,阳光人寿陆续在5个中心城市、19个省会城区实施“突破项目”,实现差异化代理人布局。2021年,上述地区累计实现新单期缴保费收入285百万元,同比增长7.4%。月均活动人均产能(按年化标准保费计算)超过1.3万元,同比增长17.8%。



在服务创新方面,阳光保险围绕保险理赔环节,不断提升理赔服务创新能力。旗下“一键赔”工具可以实现远程视频查勘,图像识别技术应用于车险定损环节,实现小额案件快速定损,显著提升了客户体验。2021年,“一键赔”累计提供了约120万次的理赔服务。



科技赋能 持续构建保险产业链生态圈



科技,已成为深植于阳光保险的内在发展基因。其以数据为生产要素,在数字化客户洞察、数字化行销、数字化风控、数字化运营能力等方面进行重点部署,实现以客户为中心的经营模式突破,进一步提升了阳光保险在精准化营销、 销售培训、提升运营效率、增强风控水平等方面的业务能力,有效推动高质量可持续发展。



值得一提的是,随着市场、政策以及客户需求的变化,保险公司的服务模式正从单纯的理赔向全流程健康管理转变,构建保险产业链生态圈已成为保险企业转型突破的关键。阳光保险也不例外,其在立足保险主业的基础上,充分整合优势资源,构建了丰富的保险产业链生态圈,持续挖掘客户全生命週期需求,为客户提供优质产品与服务。



目前,阳光保险的产业链生态圈已经扩展到医疗、健康管理服务、养老和子女教育服务等多个领域,可以满足用户的多样化保障需求,更好地服务用户全生命週期,形成了较为牢固的服务利益链。未来,阳光保险在产业链生态圈的布局还可以反哺保险主业发展,产生强大协同效应。



长期来看,我国保险业正处于发展阶段,保费增长空间较大。阳光保险通过强化科技引领和创新驱动,综合竞争力不断增强,未来,在保险+保险生态圈的双轮驱动下,有望实现持续突破,长期增长可期。





话题 Press release summary



部门 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Apr 22, 2022 16:12 HKT/SGT 【彭博直通车】阳光保险拟赴港上市:各项业务均衡发展 价值创造能力持续提升