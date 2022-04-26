力世纪委任Wilfried Porth先生为非执行董事



香港, 2022年4月26日 - (亚太商讯) - 力世纪有限公司 （「力世纪」，本「公司」，香港联合交易所股份代号：860，及其附属公司统称本「集团」）宣布委任Wilfried Porth先生为非执行董事，自2022年5月1日起生效。Porth先生于2009至2021年出任Daimler AG（「Mercedes-Benz」，「奔驰」）董事会成员。Porth先生在汽车行业服务超过36年，曾于不同岗位及市场出任要职。他将为本集团引进宝贵的经验和行业洞见。



Porth先生在欧洲、亚洲、美洲及非洲拥有丰富的国际管理专业知识，在生产、研发、销售及人力资源方面拥有广泛的职能经验。于奔驰辉煌的职业生涯中，Porth先生曾担任多个高级管理层要职，包括担任Mercedes-Benz Vans的主管、Mercedes-Benz Transporter的执行副总裁，以及Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation的行政总裁。Porth先生亦曾担任不同公司、机构及基金会的董事会成员。Porth先生拥有斯图加特大学（University of Stuttgart）机械工程研究专业的硕士工程师学位(Diplom-Ingenieur)。



力世纪董事长何敬丰先生表示：「我们非常高兴 Porth 先生加入我们的董事会。Porth 先生将以经营世界领先汽车企业的视角，向力世纪提供专家意见。随着集团聚焦转移至新能源汽车和未来出行，Porth 先生的加入将有助于推进力世纪下一阶段的发展。」



关于力世纪有限公司



力世纪有限公司（香港联合交易所股份代号：860）为一家领先的综合出行技术解决方案供货商，通过整合先进的自主研发技术，为「未来出行」打造全球领先的一站式未来出行平台。集团聚焦三大支柱，包括汽车生产、工程服务外包及技术开发。除开发及销售顶级超跑及高端电动车外，本集团为全球出行市场提供全面的解决方案。集团的附属公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及GLM Co.Ltd。此外，集团亦透过投资创新及整全的3D打印汽车制造平台Divergent Technologies Inc及行业领先的电动汽车充电解决方案供货商依威能源，拓展其汽车出行技术服务产品。如欲了解更多，请浏览 http://www.apollofmg.com/ 。





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