Friday, 22 April 2022, 13:43 HKT/SGT Share: 大湾区共同家园青年公益基金推出湾区新活新里程大抽奖活动 送出中山105平方米精装修住宅单位总值约港币$250万元及生活签账额与交通津贴

鼓励香港青年于大湾区发展

香港, 2022年4月22日 - (亚太商讯) - 《粤港澳大湾区发展规划纲要》推出三年,为了加强香港青年与大湾区的联系,并支持及鼓励香港青年于大湾区发展,大湾区共同家园青年公益基金‘基金’)隆重推出‘湾区新活新里程’大抽奖活动(‘大抽奖活动’),大奖为由黄廷方慈善基金赞助位于大湾区中山市精装修的住宅单位一套,价值 约港币250万元,其他奬品包括高达港币20,000元生活签账额及人人有奬 的交通津贴,鼓励香港青年把握大湾区最新发展机遇,推动更多青年在大湾区发展。



大湾区共同家园青年公益基金主席黄永光先生表示:‘基金以“助青年 创明天”为使命,致力支持青年在大湾区升学、就业及创业等多 方面的发展,为他们创造更好的平台,于大湾区发挥所长,一展抱负。 基金亦于去年与中银香港推出综合青年服务的“大湾区青年卡”,为于大湾区城市升学、就业及生活的香港青年提供生活支持及支付便利。 适逢《粤港澳大湾区发展规划纲要》推出三年,基金今次推出‘湾区新活新里程’大抽奬活动,藉以更好鼓励香港青年于大湾区建立新生活、开拓新里程,融入大湾区发展蓝图。’



中银信用卡(国际)有限公司总经理黄金岳先生表示:‘中银香港积极融入国家双循环发展新格局,持续拓展跨境金融,充分发挥作为与内地密切联系的桥梁。此次基金特别推出大抽奬活动,并透过'大湾区青年卡'提供津贴奬励,本行非常高兴助力香港青年把握大湾区发展机遇,进一步便利他们到大湾区内地城市生活、学习、就业、创业。“大湾区青年卡”除了融入多项基金会会员青年服务及实用权益外,并提供跨境支付便利、消费回赠及其他专属优惠,本行亦为全新客户提供高达港币400元迎新奖赏,让更多香港青年享有大湾区支持及生活便利。’



「湾区新活新里程」大抽奖活动 有机会赢得总值约港币250万元的住宅单位

‘湾区新活新里程’大抽奖活动将于2022年4月27日起接受报名,年龄介乎18 至45岁并持有有效港澳居民来往内地通行证的香港居民,成功登记为基金YO PLACE会员及持有大湾区青年卡,即可参加大抽奖,大会将送出总值约港币250万元的大奖 - 中山市‘越秀. 天樾湾’建筑面积105平方米3+1房连精装修住宅单位1套,以及20份港币20,000元及500份港币1,000元湾区生活签账额。



参加资格

(i) 18至45岁香港居民;及

(ii) 持有有效港澳居民来往内地通行证;及

(iii) 须于2022年9月30日或之前成功登记为基金YO PLACE 会员(1)及持有大湾区青年卡(2)



报名办法:合资格参加者须登入基金YO PLACE 网站 (www.yoplace.org.hk/tc/luckydraw) 进行大抽奖活动登记。



抽奖登记日期:2022年4月27日上午9时正至2022年9月30日下午11 时59分(香港时间)



抽奖日期:2022年10月25日



得奖结果公布日期:2022年10月26日,得奖名单将于基金(www.gbayouth.org.hk)及YO PLACE (www.yoplace.org.hk ) 网站公布



奖品及名额

大奖(1名):中山市‘越秀 . 天樾湾’建筑面积105平方米3+1房精装修住宅单位1套 (由黄廷方慈善基金赞助)

二奖(20名): 各得港币20,000元湾区生活签账额

三奖(500名):各得港币1,000元湾区生活签账额

人人有奖 : 各得港币100元湾区交通津贴



(1). YO PLACE 是基金发展的一个集线上及线下的青年平台,为香港青年提供有关大湾区内升学、就业及创业的信息及服务,可于YO PLACE网站: www.yoplace.org.hk 免费登记成为会员

(2). 大湾区青年卡是指由基金与中国银行(香港)(‘中银香港’)、广东省青年联合会、香港青年联会及澳门青年联合会携手推出的综合青年服务卡,申请详情可浏览: https://bit.ly/31vzW9T,有关大湾区青年卡的申请,须符合有关条款并由中银香港负责最终审批



位于中山市西区的‘越秀. 天樾湾’,享有优越的交通网络,快速接驳广州、佛山、珠海、江门等城市。区内学府林立,项目一并发展公立幼儿园、市一级西区中心小学及省一级中山西区中学等教育建设,一公里内更设有甲级医院,可享中山最好的医疗配套。 毗邻周边还有占地160亩的彩虹绿洲湿地公园,岐江公园、未来还有约122万平方米的超大型马山城市公园规划等。 项目与华润万象城、华侨城欢乐海岸构成黄金三角,是交通、商业及旅游的中心地带,配套完善,区域价值备受看好。



中山市结合生态宜居、历史文化、营商环境等优势,涵盖产业广泛,又具备现代服务业及旅游等新兴产业,与大湾区其他城市,各具优势,协同发展。



活动受条款及细则约束。 推广生意的竞赛牌照号码:55633-6







