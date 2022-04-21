Thursday, 21 April 2022, 13:18 HKT/SGT Share: 赋能企业独辟良性发展之路 CDP科技创新位居行业前沿

香港, 2022年4月21日 - (亚太商讯) - 随着数字化转型加快、云计算逐渐成熟、员工投入度与满足感需求不断增长等一系列因素，中国HCM SaaS+赛道景气度持续走高，在此良好发展机遇下，第一HCM SaaS+平台服务商CDP集团不仅走出了高质量增长之路，而且正领导行业走向良性健康和可持续发展，并有望凭借SaaS+独特模式，在未来实现更大发展。



CDP集团是中国HCM SaaS+平台领军企业，提供全场景化产品与服务，满足其在中国及海外日益复杂的监管和快速变化的商业环境下人力资本管理需求。



基本面优质营收强劲 融资效率高实现「以精胜多」夯实行业领先地位



近年，CDP集团在其独有的Saas+模式赋能下实现了良性发展，营收强劲增长，基本盘面保持优质。根据招股书，该集团收入增长强劲，2021年前九个月，其整合SaaS+业务收入、劳动力管理业务收入以及集团总收入均实现逾25%的同比增幅，稳居行业前列。



SaaS+赋能下，CDP集团客户具有长生命周期、客户收入稳健持续以及获取成本低的特点，凭此竞争优势，单位经济效益领跑SaaS 赛道。招股书显示，CDP集团整合SaaS+业务平均LTV/CAC比率达7倍，劳动力管理业务达14倍，远高于行业分别不及2倍和5倍的平均水平。



市场策略方面，不同于行业竞争以低价单一模块出售甚至赠予以吸引客户，CDP集团凭借稳定且优质客户群的核心优势，通过扩大价值、赢得客户粘性，逐步引导客户购买其高利润率产品，实现营收的可持续增长、客户保有率长年维持高位。与此同时，CDP集团还以综合性业务赋能形象占领市场，通过服务行业灯塔客户，用交付的成功给予客户信心，从而提高客户复购率，逐年提高LTV和ARR，由此节约营销成本，形成品牌美誉传播至全行业。



值得一提的是，CDP集团融资效率突出，实现「以精胜多」，推动业绩进一步增长，夯实行业领先地位。据悉，IPO 之前的几轮融资而言，北森实现融资 3.8 亿美元，远高于 CDP集团所得，但产生的营收是 CDP 集团的1/2左右， 即CDP 用了北森不到1/3的资本投入，实现了两倍以上的营收。



科技创新领跑行业人才优势突出 把握行业机会实现更大发展



CDP集团良性发展之路，根植于领先的科技创新平台，旗下EcoSaaS平台和全场景化HCM SaaS产品WorkLife，除了提供人才管理系统外，其建构在高标准技术集成能力EcoSaaS技术层上，以员工体验为核心的WorLife统一入口，增添了员工全生命周期管理和企业赋能的服务，创造了全新人力资源生态，能够以更低成本、更短时间高效集成、补充、增强或替换现有及潜在客户的已有系统。



与此同时，CDP集团管理团队人才优势突出，引领行业国际化发展。创始人王炜先生在商业管理、HCM及投资方面拥有逾25年经验，之前曾担任SAP 美国公司等领先国际机构的高管，并拥有中国及海外顶尖学校学位，商业及软件工程背景强大，富有卓越的国际视野和战略眼光。其他管理层及研发人员亦均有全球知名企业工作经验，对行业理解更为深入，有助于该集团积极紧跟行业未来发展趋势，敏锐捕捉商机。



市场前景方面，中国的HCM SaaS+市场近年增长迅猛，预计 2020年至2025年复合年增长率达30.4%。同时，2020年，HCM SaaS+市场收入占中国HCM收入比例为21.6%，与美国2020年HCM SaaS+ 80%市场占相比有显著差距。因此，中国HCM SaaS+市场发展空间巨大。CDP有望凭借上述核心优势，并在HCM SaaS+业务模式赋能下把握增长机遇，进一步扩大市场份额，强化核心竞争优势，增厚护城河壁垒。



展望未来，CDP集团将进一步拓展HCM SaaS+产品和服务，壮大海外HCM业务，继续提高运营效率，提升长期盈利能力，进而引领行业实现可持续发展。





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